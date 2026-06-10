Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan diziden ayrılıyor mu?

Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, son günlerde haklarında ortaya atılan aldatma iddialarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Eski nişanlısı Livanur Aydın'ın aldatma iddialarıyla gündeme gelen Taşacak Bu Deniz'in Gökhan Furtuna'sı Ali Öner, ilişkilerinin nişanın sona ermesinden sonra başladığını belirterek aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti.

Ali Öner ve Zeynep Atılgan'in arasındaki aşk sosyal medyayı da karıştırdı. İkilinin bu aşkına dair Zeynep Atılgan'ın diziden gönderildiği iddiaları yayıldı.

Ancak pek çok dizi haberi paylaşan X hesabı bu iddiaları yalanlarken hem yapımdan hem de kanaldan da resmi bir açıklama gelmedi.

Ali Öner ve Zeynep Atılgan ise haklarındaki kötü yorumlara kulaklarını tıkamış durumda ve sezon yorgunluğunu Bodrum tatilde atıyorlar.