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Burcu Özberk 'Türkler yüzünden...' diyerek sitem etti! O ülkedeki kiralara değindi

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk şimdi de Bali'deki kira fiyatları hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ünlü isim 'Türkler yüzünden...' diyerek sitem etti.

Burcu Özberk 'Türkler yüzünden...' diyerek sitem etti! O ülkedeki kiralara değindi
Öznur Yaslı İkier

2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde hayat verdiği 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol aldı.

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Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan Son Kare dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatları hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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'TÜRKLER YÜZÜNDEN...'

Burcu Özberk 'Bali'de aylık kiralar, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden 2 katı oldu. Biri de akrabam.' diyerek sitem etti.

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Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özberk'e; 'Bali değil her yerdeyiz', 'Gittiğimiz her yeri bozuyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

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Burcu Özberk
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