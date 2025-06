Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek basit ama etkili ürünler

Sık makyaj yapmayan biriyseniz özel günler geldiğinde ve iş başa düştüğünde makyaj bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Renk tonları, fırçalar ve ürünler derken insan nereden başlayacağını bilemeyebiliyor. Biz de bunun için hem pratik hem de etkili ürünlerden oluşan bir listeyle geldik! Cildinizi yormadan ve saatlerce uğraşmadan zahmetsizce uygulayabileceğiniz bu ürünler sayesinde makyaj yapmaya çok geçmeden alışmaya başlayacaksınız. Hazırsanız, sizi yormayacak ama etkisiyle yüzünüzü güldürecek bu ürünlere birlikte göz atalım!

1. Makyajın daha iyi görünmesi için: Real Techniques Everyday Essentials Fırça Seti

Makyaja yeni başlayan biriyseniz fırçalar gözünüzü korkutabilir ama Real Techniques setle işler epey kolaylaşıyor! Yüz, göz ve dudak için gereken her şeyi içinde barındıran bu set, hem kaliteli kıllarıyla cilde batmıyor hem de fondötenden ruja kadar her ürünü rahatça uygulama imkanı sunuyor. Üstelik renk kodlu ve hafif yapılarıyla hangi fırçanın ne işe yaradığını anlamak da çok basit.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı yorumlarında fırçaların yumuşaklığı ve kaliteli yapısı övgü alıyor. Ayrıca "Özellikle ruj ve fondöten uygulamak için kullanışlı bir set." ve "İyi yapılmış fırçalar, mükemmel kavrama, yumuşak kıllar, makyaj ürünlerini çok iyi yayarlar. Kılları dökülmez. Mükemmel kalite." yorumları da yapılıyor.

Real Techniques makyaj fırça setinin yanında Nascita Be a Mermaid Göz Makyajı Fırça Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Uğraştırmayan ten makyajının sırrı: Tikatti 4'lü Makyaj Süngeri

Fondöteni ya da kapatıcıyı cilde homojen bir şekilde dağıtmak istiyorsanız ama fırçalarla uğraşmak size zor geliyorsa Tikatti sünger sete bir göz atmak isteyebilirsiniz. Suda şişerek yumuşacık bir dokuya kavuşan bu süngerler, geniş ve yassı yapılarıyla ürünü sorunsuzca yaymanızı sağlıyor. Makyaj süngeri seti, cilde eşit oturan bir cilt görünümü için olmazsa olmazınız haline gelecek!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar süngerlerin dokusunu, yumuşaklıklarını ve hızlı şişmelerini çok beğeniyor. Yorumlarda “İlk defa makyaj süngeri kullanıyorum, nasıl olmalı derseniz bilemiyorum fakat gayet başarılı bir performans sergiledi.” ifadeleri yer alırken ürünün fiyat-performans açısından çok başarılı olduğu da vurgulanıyor.

Tikatti makyaj süngerinin yanında Real Techniques Makyaj Karıştırma ve Fondöten Uygulaması İçin Sünger ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Ciltle bütünleşen: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Fondöten deyince akla gelen o kalıp gibi görüntülerden uzak, cildinizle adeta bütünleşen bir formül arıyorsanız L'Oréal Paris True Match tam da size göre! %80 nemlendirici içerikle geliştirilen fondöten, cilde doğal bir bitiş verirken nem dengesini de koruyor. Sürme kolaylığıyla makyaja yeni başlayanlar için uygun olan fondöten, Hyalüronik asit ve E vitamini gibi cilde dost bileşenlerle zenginleştirilmiş olmasıyla da bakım yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, fondötenin ciltle uyumunu ve doğal duruşunu seviyor. Birçok kişi, ürünün hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmadığını ve gün boyu kalıcılığını koruduğunu belirtiyor. Bunun yanında nemlendirici özelliği de beğeni topluyor.

L'Oréal Paris fondötenin yanında Maybelline New York Fit Me Matte Poreless Fondöten ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Aydınlık ve pürüzsüz göz altı için: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Göz altı morlukları, yorgun görünüm ya da ufak tefek cilt kusurları… Maybelline New York Instant Anti Age Eraser kapatıcıyla hepsi tarih olabilir! İkonik sünger ucuyla uygulaması çok pratik olan kapatıcı, özellikle makyajla yeni tanışanlar için büyük rahatlık sağlıyor. Üstelik, Goji berry içeren formülüyle cildi aydınlatıyor, göz altlarını taze gösteriyor ve gün boyu kalıcılığını koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünün doğal bir şekilde kapattığını ve çizgilere dolmadan uzun süre kalıcılık gösterdiğini anlatan pek çok kişi, kapatıcının cildi kuru göstermeden aydınlattığını da vurguluyor. Kullanıcılar, Maybelline kapatıcıyı hafif yapısı ve yüksek performansıyla da sıkça tercih ettiklerini söylüyorlar.

Maybelline New York kapatıcının yanında L’Oréal Paris True Match Aydınlatan Serum Kapatıcı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Doğal ve belirgin kaşlar: Golden Rose Longstay Precise Browliner Kaş Kalemi

Makyajı tek bir dokunuşla değiştiren kaş kalemini ilk defa kullanıyorsanız kontrolü kolay ve doğal duran bir ürün her açıdan işinizi hızlandıracaktır. İşte Golden Rose Longstay Precise Browliner Kaş Kalemi tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. İnce ucu sayesinde hata yapma riski düşük olan kalemin arkasındaki fırça ile kaşları şekillendirip ürünü dağıtmak da çok basit. Gün boyu kalıcı formülüyle sabah yaptığınız kaşlar artık akşama kadar sizinle kalacak!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar kalemin doğal görünümünü ve pratik uygulanabilirliğini çok beğenmiş. Kalıcı olmasını da öne çıkaran kullanıcılar, kaş kalemine sıklıkla "Ürünü bittikçe alıyorum çok memnunum." ve "Uzun yıllardır kullandığım kalem, tek geçerim." yorumunu yapıyor.

Golden Rose kaş kaleminin yanında Maybelline New York New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Hem mat hem ışıltılı makyaj sevenlere: Makeup Revolution London Reloaded Provocative Far Paleti

Tam bir pembe şöleni olan Makeup Revolution London far paletinin içindeki 15 farklı tonla gündüzden geceye farklı etkinlikler için ister mat ister ışıltılı göz makyajlarını rahatça yapabilirsiniz. Özellikle makyaja yeni başlayanlar için renklerin zahmetsizce dağıtılması ve pürüzsüz uygulanışıyla büyük konfor yaratan palet, loş pembe, rose altın, bakır ve patlıcan gibi özel tonlarla makyajınıza derinlik katmayı sağlıyor. Üstelik, dumanlı bir görünüm için kahve ve bej tonlarını da uygulayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar paletin pigmentasyonunun yanında hassas gözleri tahriş etmeyen yapısını da oldukça başarılı buluyor. Ayrıca, "Farları üçüncü kez satın alıyorum, asla hayal kırıklığına uğratmıyorlar, tüm gün kalıcılar." ve "Çok güzel renkler, iyi bir kapatıcılık ve fiyatına göre iyi." yorumları da dikkat çekiyor.

Makeup Revolution far paletinin yanında Maybelline New York The Nudes Far Paleti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Yanaklara tazelik veren: Pastel Krem Allık

Doğal, canlı ve sağlıklı görünen yanaklar istiyorsanız Pastel allık şans verebileceğiniz bir ürün! Kremsi yapısıyla cilde kolayca oturan allık, fırça, sünger ya da parmakla bile sorunsuzca uygulanabiliyor. Elmacık kemiklerini belirginleştirirken cilde abartısız bir renk veriyor. Ayrıca yağ kontrolü yaptığı için gün içinde parlama derdi de yaşatmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlar, ürünün ciltte çok güzel dağıldığını ve kremsi olmasına rağmen altındaki makyajı kaldırmadığını söylüyor. Bunun yanında komedon yapmayan, çantada ve cüzdandan düşse bile parçalanmayan allık, uzun ömürlü oluşuyla da pek çok kullanıcıyı memnun ediyor.

Pastel krem allığın yanında Revolution Beauty London Ultra Sugar and Spice 8'li Mat Ve Işıltılı Allık Paleti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Yüz hatlarını belirginleştirmek isteyenlere: Kiko Kremsi Kontur

Makyajı profesyonel gösteren Kiko kontur kaleminin kremsi yapısı sayesinde çizgiler sert durmuyor, yumuşakça dağılıyor ve yüzde doğal bir gölgelendirme sağlıyor. Aplikatörüyle uygulaması çok pratik olan konturle makyajda yeniyseniz bile zorlanmazsınız. Özellikle elmacık kemiği altı ve burun kenarı gibi bölgeleri belirginleştirmede çok etkili.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda ürünün kremsi formuyla karıştırmanın çok basit olduğu sıkça belirtiliyor. Bunun yanında "Çok rahat, leke yapmıyor, kolayca yayılıyor ve hem parmak uçlarıyla hem de fırçayla çok iyi karışıyor." ve "Sonsuza dek kalıcı, makul fiyatlı ve çok keskin ve mükemmel kontur." yorumları dikkat çeliyor.

Kiko konturün yanında Golden Rose Contour Crayon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Işıltılı ve sıcak bir bronzluk için: Physicians Formula Pudra Bronzer

Cildinize yaz güneşi değmiş gibi hafif ve doğal bir bronzluk katmak isterseniz Physicians Formula'nın pudra bronzer'ına bir göz atabilirsiniz. Amazonlardan gelen Murumuru ve çeşitli tereyağlarıyla zenginleştirilmiş formülü cildi hem besliyor hem de yumuşacık yapıyor. Kremsi ve toz yapının karışımıyla sürümü çok kolay olan bronzer'ın içindeki ışıltı ise abartısız ve sağlıklı bir parlaklık katıyor. Özel sünger aplikatörüyle de makyaj çantanızda ekstra yer kaplamıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün rengini, dokusunu ve ciltteki duruşunu çok beğeniyor. Doğal ışıltı verdiği ve ciltte pul pul durmadığı söylenen bronzer'ın kalıcılığı ve yumuşak sürümünün yanında kokusu da çok seviliyor.

Physicians Formula bronzer'ın yanında Maybelline New York City Bronzer Bronzlaştırıcı ve Kontür Pudrası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Kirpiklerini vurgulamak isteyenlere: Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Ekstra Siyah Maskara

Hacimli, uzun ve tek tek ayrılmış kirpikler için Maybelline New York Lash Sensational maskara favoriniz olacak! Yelpaze şeklindeki fırçasıyla en kısa kirpiği bile yakalayarak hem dolgun hem de doğal bir görünüm sunuyor. Üstelik, ekstra siyah formülüyle bakışlarınıza keskinlik katarken içeriğindeki yaban gülü yağı sayesinde kirpiklerinizde ağırlık hissi yaratmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, maskaranın kirpikleri uzatma ve tek tek ayırma performansından çok memnun. Topaklanma yapmaması ve gün içinde akmaması öne çıkan yorumlar arasında. Ayrıca, ağır bir formülünün olmaması ve kirpiklere hacim vermesi de çok beğeniliyor.

Maybelline New York Lash Sensational maskaranın yanında Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

