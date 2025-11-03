MAGAZİN

Buse Terim yeni aşka yelken açtığı iddia edildi! Jet hızında yalanlama

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan çiftten Buse Terim yeni aşk iddialarıyla gündeme gelince açıklama yaptı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor. Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim o dönem açıklamasında "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" demişti.

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Buse Terim yeni aşka yelken açtı.

İş insanı Cenk Eyüboğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Terim jet hızında yalanlama yayınladı.

Terim açıklamasında "Tamamen asılsızdır. Haberlerde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile" dedi.
