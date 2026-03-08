Güller ve Günahlar 20. bölüm özeti! Güller ve Günahlar 21. bölüm fragmanı

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrolde olduğu Güller ve Günahlar son bölümüyle yine adından söz ettirdi. 7 Mart akşamı ekrana gelen Güller ve Günahlar 20. bölümde neler oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR 20. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin son bölümünde Serhat’ın Zeynep’e aşkını acı biber yiyerek ilan ettiği sahne, çok konuşuldu. Daha önce Zeynep’in yetiştirdiği biberleri tatmak isteyen Serhat’a genç kadın, “Bizim oralarda bir adet vardır. Bir kızın yetiştirdiği biberi yiyen erkek ona ilan-ı aşk etmiş demektir” diyerek biberleri vermemişti.

“SANA AŞIK OLMAK NE KADAR ZORMUŞ BÖYLE ZEYNEP”

Ancak bu kez Serhat son kalan biberi yiyerek herkesi şaşırttı. Acıya rağmen gülümseyen Serhat, “Çok acı ya… Sana aşık olmak ne kadar zormuş böyle Zeynep. İlan-ı aşkı kabul ettin mi?” diye sordu. Zeynep’in “Ettim” cevabı ise ikili arasında romantik bir yakınlaşmanın kapısını araladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 21. BÖLÜM FRAGMANI

Güller ve Günahlar 21. Bölüm Fragmanı da yayınlandı. Ebru, ağlayarak baba evine geri döner. Babası ise artık evlerinde Tecer'lerin adını bile duymak istemez.

Serhat'a kendisini korumadığı için sitem eden Berrak, Pelin'in onu ihbar edip etmeyeceği konusunda diken üstündedir. Ailesinin kendisini Serhat'la birlikte görmesinden endişelenen Zeynep, formaliteden olan evliliklerinin aşka dönüştüğünü herkesten saklamaya çalışır. Fakat İlkim çoktan babasını ona kaptırmaktan korkmaya başlamıştır...