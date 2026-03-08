‘Ölümden sonra bir işaret ver' demiş! Hayal Köseoğlu tüyleri diken diken etti

Son olarak Bahar dizisiyle ekrandan olan Hayal Köseoğlu babası Yiğit Köseoğlu, geçtiğimiz 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Oyuncu, bu kez Katarsis programında babasıyla arasındaki bağı ve sonrasında yaşadığı bir tesadüfü paylaştı.

Köseoğlu, babasıyla aralarında geçen bir konuşmayı aktararak “Dedim ki; ‘Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.’ O da bana ‘Tamam, vereceğim’ demişti" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR TESADÜFÜN BİR ARAYA GELMESİ..."

Babasının vefatını öğrenmesinin hemen ardından hastaneden çıkan isim o an yaşadığı bir tesadüfün kendisini çok etkilediğini anlattı:

"Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı.

Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.

Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar. Ve klibi yapan adamdan da rica ettim, 'Bu şarkıyı kaldıracak' diye duydum çünkü; 'Ben de kaldırmayacağım bu hikayeden sonra. Çünkü benim de babam 5 ay önce öldü ve ben de babama yapmıştım bu şarkıyı.' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi..."