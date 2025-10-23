MAGAZİN

Buse Varol eridi! 'Ölüm diyeti yaptım' diyerek anlattı

Hamilelikte aldığı kilolarla uzun süre gündemde kalan ve doğum sonrası hızla eski formuna kavuşan Buse Varol, zayıflama sürecini samimi bir şekilde anlattı.

Ünlü oyuncu Buse Varol, hamilelik sonrası verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Formunun sırrını açıklayan Varol, 'Ölüm diyeti yaptım' itirafıyla gündeme oturdu.

Oyuncu Buse Varol, son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. İki çocuk annesi olan Varol, hamilelik sürecinde 33 kilo almış ve doğum sonrası bu kilolardan kurtulmak için yoğun bir çaba sarf etmişti.

Etiler'de görüntülenen Varol, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak zayıflama sırrını açıkladı. "Bayağı ölüm diyeti yaptım," diyen Varol, bu ifadesiyle şaşkınlık yarattı.

Varol, zayıflama sürecinde sadece diyet yapmadığını, aynı zamanda çeşitli cihazlarla da destek aldığını belirtti.

Alişan'ın eşi açıklamasında "Yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada yürüyüş yapıyorum," dedi.

Gelin Evi programının sunuculuğunu üstlenen Varol, çocuklarıyla ilgilenmenin keyfini çıkardığını ve eşi Alişan'ın da bu konuda kendisine büyük destek olduğunu dile getirdi.

