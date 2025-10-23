Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bioderma'dan son kalan ürünlere özel fırsatlar
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bioderma'dan son kalan ürünlere özel fırsatlar

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havaların kurutucu etkisi, yoğun şehir yaşamı ve sık el yıkama alışkanlıklarımız günlük cilt bakımının önemini artırıyor. Kuru ve hassas ciltler için el ve tırnak kremleri, bebek ve çocuklar için özel formüllü temizleme jelleri ve hasar görmüş ciltler için yatıştırıcı sprey losyonlar ise hayatın her anında cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sunuyor. Stoklarla sınırlı olan indirimdeki Bioderma ürünlerini almak için elinizi çabuk tutun!

Bu listeyi hem kendi cildine bakan hem de bebek ve çocuklarının cildine iyi gelen ürünleri kullanmak isteyenler için yaptık. El ve tırnak bakımından bebeklerin hassas cildinin ihtiyaçlarına ve hasar görmüş bölgelerin iyileşmesini hızlandırmasına kadar her yaş ve cilt tipine uygun çözümümüz var. Bioderma'nın çok talep edilen ürünlerinde stoklar tükenmek üzere, bitmeden sepetinizi tamamlamayı unutmayın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Bioderma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Kuru ciltleri de düşünen: Bioderma Atoderm El ve Tırnak Kremi Shea Yağı İçeren Onarıcı ve Nemlendirici Bakım Kremi (50 ml)

Bioderma dan son kalan ürünlere özel fırsatlar 1

Kuruyan ve yıpranan ellerinizi ve tırnaklarnızı nemlendirmek için harika bir çözüm olan Bioderma Atoderm El ve Tırnak Kremi, ciltte eldiven etkisi yaratarak dış etkenlere karşı uzun süreli koruma sağlar. Shea yağı sayesinde cildinizi rahatlatıp yumuşatırken yağsız dokusuyla da hızlıca emilir, böylece kremin kurumasını beklemeye gerek kalmadan günlük işlerinize devam edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Soğuk havalarda, sürekli yıkadığım için pul pul olup ince ince çatlayarak kanayan ellerim için satın aldım. Hassas cildime iyi geldi ve kısa zamanda iyileşme sağladı. Ellerimde yağlı, yapış yapış bir his bırakmıyor, çabucak emiliyor. Ek olarak kokusu ağır ve rahatsız edici değil hoş, hafif ve temiz...”
  • “Uzun zamandır kullandığım en iyi el kremi. Ellerimin cildi çok kuru ve birçok marka denedim, hiçbiri bu kadar etkili olmadı. Cildim o kadar kuruydu ki kolayca hasar görüyordu, ama birkaç hafta önce bu kremi kullanmaya başladığımdan beri hiç böyle olmadı. Ellerimin cildi artık tamamen farklı hissettiriyor.”
Ürünü İncele

2. Ebeveynlerin favorisi: Bioderma ABCDerm Yüz, Vücut ve Saç Temizleyici Jel

Bioderma dan son kalan ürünlere özel fırsatlar 2

Bebeğiniz ya da çocuğunuz için nazik ama etkili bir temizleyici arıyorsanız ABCDerm temizleyici tam size göre! Tüm bebek ciltlerine uygun olan bu köpüren jel, saçlı deri ve vücudu nazikçe temizlerken cildin nemlenmesine yardımcı olur. Doğumdan itibaren kullanılabilir ve mükemmel cilt ile göz çevresi toleransına sahip olan temizleyici, günlük kullanımda bebek ve çocuklarınızın favorisi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Oğlumun bebekliğinden itibaren kullanıyorum. Alerjik bir cildi var. Bize çok iyi geldi. Çok uzun süre gidiyor. Çok tavsiye ederim.”
  • “Ürün çok iyi, cilt kuruluğuna çok iyi geldi, kaşıntı ve döküntü kalmadı, daha önce kullandığımız farklı şampuanlarda yaşadığımız hiçbir sıkıntıyı yaşamadık.”
Ürünü İncele

3. Bebek, çocuk ve yetişkin kullanımına uygun: Bioderma Cicabio Hasar Görmüş Ciltler için Yatıştırıcı Sprey Losyon

Bioderma dan son kalan ürünlere özel fırsatlar 3

Hasar görmüş ve tahriş olmuş ciltler için kurtarıcı bir bakım ürünü olan Cicabio losyon, uzun süreli kurutma etkisi ile cildi korur, kaşıntı ve rahatsızlık hissini yatıştırırken cilt onarımını hızlandırır. İçeriğindeki bakır ve çinko sayesinde cildi arındırır ve dış etkenlere karşı güçlendirir. Üstelik, kokusuz ve kolay uygulanabilir sprey formatı sayesinde tüm aile için pratiklik sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kedi çizikleri için aldım iz kalmasını engelliyor ayrıca kesiklerde küçük yaralarda çok hızlı bir iyileştirme etkisi var çocuklu her evde olmalı!”
  • “Bu sprey bana jinekoloğum tarafından önerildi ve gerçekten harika. Epizyotomi dikişlerini, bebeğin göbeğini ve normal yaraları iyileştirmemize yardımcı oluyor.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bioderma dan son kalan ürünlere özel fırsatlar 4

Bu içerik 23 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

 Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

 Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

 Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

 Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

 ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

 A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
bebek Bebek bakımı bioderma krem nemlendirici krem çocuk
İş birliği İçerikleri
Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

Konfordan çok daha fazlası!

Konfordan çok daha fazlası!

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Herkesin hayalidir... Emekli olunca dünya turuna çıktılar: 50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Hakkari Yüksekova oldu: "Bizim için çok özel bir yerde"

50 ülke gezen çiftin son durağı Yüksekova oldu...

Yeni nesil nafaka türü: Boşanma protokolüne kedi velayeti eklendi! 3 ayda bir 10 bin lira bakım masrafı ödemesi....

Yeni nesil nafaka türü: Kedi velayeti...

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir: Meyve şeklinde sabun tasarladı

Çocuklara el yıkamayı sevdiren fikir

Elazığ Hipodromu'nda Cumhuriyet defilesi! 70’ini aşan kadınlar Cumhuriyet zerafetini yansıttılar: "Atatürk'ün bize açtığı yolda gidiyoruz"

Cumhuriyet defilesi: Zarafetin yaşı yok...

Her mevsim konfor: Crocs terlik indirime girdi

Bu terliği alan bir daha alıyor!

‘Bilim Kadınları İçin’ Programı'nın 20 yılı aşan yolculuğu kitap oldu

‘Bilim Kadınları İçin’ Programı'nın 20 yılı aşan yolculuğu kitap oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.