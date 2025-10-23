Bioderma'dan son kalan ürünlere özel fırsatlar

Bu listeyi hem kendi cildine bakan hem de bebek ve çocuklarının cildine iyi gelen ürünleri kullanmak isteyenler için yaptık. El ve tırnak bakımından bebeklerin hassas cildinin ihtiyaçlarına ve hasar görmüş bölgelerin iyileşmesini hızlandırmasına kadar her yaş ve cilt tipine uygun çözümümüz var. Bioderma'nın çok talep edilen ürünlerinde stoklar tükenmek üzere, bitmeden sepetinizi tamamlamayı unutmayın!

1. Kuru ciltleri de düşünen: Bioderma Atoderm El ve Tırnak Kremi Shea Yağı İçeren Onarıcı ve Nemlendirici Bakım Kremi (50 ml)

Kuruyan ve yıpranan ellerinizi ve tırnaklarnızı nemlendirmek için harika bir çözüm olan Bioderma Atoderm El ve Tırnak Kremi, ciltte eldiven etkisi yaratarak dış etkenlere karşı uzun süreli koruma sağlar. Shea yağı sayesinde cildinizi rahatlatıp yumuşatırken yağsız dokusuyla da hızlıca emilir, böylece kremin kurumasını beklemeye gerek kalmadan günlük işlerinize devam edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Soğuk havalarda, sürekli yıkadığım için pul pul olup ince ince çatlayarak kanayan ellerim için satın aldım. Hassas cildime iyi geldi ve kısa zamanda iyileşme sağladı. Ellerimde yağlı, yapış yapış bir his bırakmıyor, çabucak emiliyor. Ek olarak kokusu ağır ve rahatsız edici değil hoş, hafif ve temiz...”

“Uzun zamandır kullandığım en iyi el kremi. Ellerimin cildi çok kuru ve birçok marka denedim, hiçbiri bu kadar etkili olmadı. Cildim o kadar kuruydu ki kolayca hasar görüyordu, ama birkaç hafta önce bu kremi kullanmaya başladığımdan beri hiç böyle olmadı. Ellerimin cildi artık tamamen farklı hissettiriyor.”

2. Ebeveynlerin favorisi: Bioderma ABCDerm Yüz, Vücut ve Saç Temizleyici Jel

Bebeğiniz ya da çocuğunuz için nazik ama etkili bir temizleyici arıyorsanız ABCDerm temizleyici tam size göre! Tüm bebek ciltlerine uygun olan bu köpüren jel, saçlı deri ve vücudu nazikçe temizlerken cildin nemlenmesine yardımcı olur. Doğumdan itibaren kullanılabilir ve mükemmel cilt ile göz çevresi toleransına sahip olan temizleyici, günlük kullanımda bebek ve çocuklarınızın favorisi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Oğlumun bebekliğinden itibaren kullanıyorum. Alerjik bir cildi var. Bize çok iyi geldi. Çok uzun süre gidiyor. Çok tavsiye ederim.”

“Ürün çok iyi, cilt kuruluğuna çok iyi geldi, kaşıntı ve döküntü kalmadı, daha önce kullandığımız farklı şampuanlarda yaşadığımız hiçbir sıkıntıyı yaşamadık.”

3. Bebek, çocuk ve yetişkin kullanımına uygun: Bioderma Cicabio Hasar Görmüş Ciltler için Yatıştırıcı Sprey Losyon

Hasar görmüş ve tahriş olmuş ciltler için kurtarıcı bir bakım ürünü olan Cicabio losyon, uzun süreli kurutma etkisi ile cildi korur, kaşıntı ve rahatsızlık hissini yatıştırırken cilt onarımını hızlandırır. İçeriğindeki bakır ve çinko sayesinde cildi arındırır ve dış etkenlere karşı güçlendirir. Üstelik, kokusuz ve kolay uygulanabilir sprey formatı sayesinde tüm aile için pratiklik sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kedi çizikleri için aldım iz kalmasını engelliyor ayrıca kesiklerde küçük yaralarda çok hızlı bir iyileştirme etkisi var çocuklu her evde olmalı!”

“Bu sprey bana jinekoloğum tarafından önerildi ve gerçekten harika. Epizyotomi dikişlerini, bebeğin göbeğini ve normal yaraları iyileştirmemize yardımcı oluyor.”

Bu içerik 23 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.