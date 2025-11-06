Buse Varol'un 50 bin TL'lik toynak ayakkabısı gündemde! Alişan fiyatı duyunca...

Uzun süre sonra Gelin Evi sunucusu olarak ekrana dönen Buse Varol son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim önceki gün eşi Alişan ve çocuklarıyla Bebek’te görüntülendi, gazetecilere ayaküstü konuşan ismim toynak formundaki iddialı ayakkabıları dikkat çekti.

Buse Varol'un ilginç ayakkabılarının ise 50 bin TL olduğu gündeme geldi. Gel Konuşalım'da da bu konu masaya yatırıldı. Ece Erken'i arayan Varol "Benimki o markadan değil, replika da değil. Reklam çalışmam o benim hediye" dedi.



Ece Erken ise "Alişan'ı kızdırmak için 50 bin TL ayakkabı dedim, saçmalama değil dur bakayım dedi" ifadelerini kullandı. Mehmet Üstündağ ise "Ekstraya bakacağım dedi" diyerek söze dahil oldu.