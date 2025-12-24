Timur Savcı kimdir, neden gözaltında? Timur Savcı hangi şirketin sahibi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında TİMS Prodüksiyon CEO'su yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı. Timur Savcı'nın kan ve saç örneği vereceği belirtildi. Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Teşkilat, Bihter gibi dizi ve filmlerin yapımcısı, TİMS Prodüksiyon sahibi Timur Savcı'nın kimdir, aslen nereli?

TİMUR SAVCI KİMDİR?

Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 2006 yılında kurduğu TimsProductions adlı yapım şirketiyle Türk televizyon kanallarında gösterime giren pek çok popüler diziye imza attı.

Bu diziler arasında 2011 yılında yayınlanmaya başlayan “Muhteşem Yüzyıl” öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı! İşte gerekçe

Timur Savcı 2013 yılında Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures adlı şirketi kurdu. TAFF Pictures adlı şirket ile 40'tan fazla sinema filminin yapımcılığını yaptı. 2017 yılında ise Burak Sağyaşar ile ortak olarak TİMS&B Prodictions adlı şirketi kurdu.