Büyük beden model çirkin yorumlara patladı! "Sıska kadınlar..."

Büyük beden model Erin Marley Klay, cesur plaj pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Hafta sonu X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı bikini fotoğrafları birkaç gün içinde 73 milyondan fazla izlendi. Ancak viral olan paylaşımı, beraberinde ağır eleştirileri de getirdi.

24 yaşındaki model, kilosu üzerinden yapılan acımasız yorumlara maruz kaldı. Bir kullanıcı, “Aslında çekici olabilirsin ama çok şişmansın. Tek ihtiyacın kalori açığı” derken; bir diğeri, “Kilolu olmak ciddi bir sağlık sorunu. Diyet, egzersiz ve ilaçla tedavi olmalısın” sözleriyle tepki gösterdi.

Nefret yorumlarına kayıtsız kalmayan Klay ise, “Bu erkeklerin çoğu benim birçok kampanyada yer alan sözleşmeli bir model olduğumu bile bilmiyor. Bana ‘çirkin’ demeye çalışmaları komik" dedi.

Bir başka paylaşımında ise eleştirileri ti’ye alarak, “Paylaştığım fotoğraflar şişmanfobikleri ortaya çıkarıyor çünkü aslında o kadar çekici görünüyorum ki kafaları karışıyor” ifadelerini kullandı.

Model, daha fazla bikini fotoğrafı paylaşarak eleştirilere meydan okudu. Ayrıca büyük beden model erkeklerin sıska kadınlardan değil kendisi gibi olan kadınlardan hoşlandığını söyledi.