Büyük beden model çirkin yorumlara patladı! "Sıska kadınlar..."

24 yaşındaki ünlü model Erin Marley Klay, bikini fotoğraflarını paylaşınca kısa sürede viral oldu. Model çirkin yorumlara da yanıt verdi ve Erkekler sıska kadınlardan değil bizim gibilerden hoşlanıyor" dedi.

Büyük beden model çirkin yorumlara patladı! "Sıska kadınlar..."
Kubra Akalın

Büyük beden model Erin Marley Klay, cesur plaj pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Hafta sonu X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı bikini fotoğrafları birkaç gün içinde 73 milyondan fazla izlendi. Ancak viral olan paylaşımı, beraberinde ağır eleştirileri de getirdi.

24 yaşındaki model, kilosu üzerinden yapılan acımasız yorumlara maruz kaldı. Bir kullanıcı, “Aslında çekici olabilirsin ama çok şişmansın. Tek ihtiyacın kalori açığı” derken; bir diğeri, “Kilolu olmak ciddi bir sağlık sorunu. Diyet, egzersiz ve ilaçla tedavi olmalısın” sözleriyle tepki gösterdi.

Büyük beden model çirkin yorumlara patladı! "Sıska kadınlar..." 1

Nefret yorumlarına kayıtsız kalmayan Klay ise, “Bu erkeklerin çoğu benim birçok kampanyada yer alan sözleşmeli bir model olduğumu bile bilmiyor. Bana ‘çirkin’ demeye çalışmaları komik" dedi.

Büyük beden model çirkin yorumlara patladı! "Sıska kadınlar..." 2

Bir başka paylaşımında ise eleştirileri ti’ye alarak, “Paylaştığım fotoğraflar şişmanfobikleri ortaya çıkarıyor çünkü aslında o kadar çekici görünüyorum ki kafaları karışıyor” ifadelerini kullandı.

Büyük beden model çirkin yorumlara patladı! "Sıska kadınlar..." 3
Model, daha fazla bikini fotoğrafı paylaşarak eleştirilere meydan okudu. Ayrıca büyük beden model erkeklerin sıska kadınlardan değil kendisi gibi olan kadınlardan hoşlandığını söyledi.

