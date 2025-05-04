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Büyük beden model dergi için verdiği pozlarla yine adından söz ettirdi!

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden Ashley Graham son dönemlerde adından söz ettiriyor. Güzel model son olarak dergi için verdiği pozlarla dikkat çekti.

Büyük beden model dergi için verdiği pozlarla yine adından söz ettirdi!
Kubra Akalın

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak tanınan, moda sektöründe ilk anlaşmasını henüz 12 yaşında imzalayan Ashley Graham son dönemde kıvrımlarıyla podyumların aranan modelleri arasında yer alıyor.

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' olarak seçilen isim son pozlarıyla dikkat çekti.

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Dergi için iddialı pozlara imza atan Graham paylaşımı sonrası takipçilerinden tam not aldı. Cesur tarzıyla adından söz ettiren Ashley Graham'a "İnanılmaz bir çekim", "Çok etkileyici" yorumları yağdı.

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Graham her zaman kadınların bedenleriyle barışık olması gerektiğini vurgulayan bir isim. "Amaçlarımdan biri, insanların güzel olduklarını anlamalarına yardım etmek” diyen Graham, “Her gün kadınlardan mesajlar alıyorum. ‘Seni görene kadar hiç bikini giymemiştim’ diyorlar. Bazı eşler de ‘Eşime senin koleksiyonundan iç çamaşırlarından getirdim, kendini hiç bu kadar seksi hissetmemişti’ şeklinde yorumlar yazıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

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‘Oyunu değiştiren’ kişi olduğunu söyleyen Graham, büyük bedenli haliyle modellik yaparak tüm dünyadaki kadınlar için rol model olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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