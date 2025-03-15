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  4. 'Büyük Hilmi' Şinasi Yurtsever'e veda bugün... İlk tören AKM'de!

'Büyük Hilmi' Şinasi Yurtsever'e veda bugün... İlk tören AKM'de!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2025 09:53
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"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz" gibi birçok sinema filmi ve dizide rol alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

'Büyük Hilmi' Şinasi Yurtsever'e veda bugün... İlk tören AKM'de!

Şinasi Yurtsever, İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlarda oynadığı karakterlerle izleyenlerin gönlüne taht kurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Geçen sene mide kanserine yakalanan ve gördüğü tedaviyle iyileşen Şinasi Yurtsever, 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı oyununda son kez sahneye çıktıktan bir süre sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

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Şinasi Yurtsever'in ölüm haberi sanat dünyasını ve dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler tek tek taziye mesajları yayınladı.

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İLK TÖREN AKM'DE!

Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni gerçekleşecek. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şinasi Yurtsever
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