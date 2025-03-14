Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever neden öldü, hastalığı neydi? Şinasi Yurtsever eşi Ferihan Kaya kimdir?

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Şinasi Yurtsever'in ölümünü meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz'ün bu paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkat çekti.

Şinasi Yurtsever'in annesinin hastalığını bilmediği ve ölüm haberinin anne babasına hemen verilmediği öğrenildi. Zafer Algöz konuya dair yaptığı açıklamada; “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

ŞİNASİ YURTSEVER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Şinasi Yurtsever’in mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği, ancak 2 hafta kadar önce, rol aldığı ‘Yüzde İki’ adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ŞİNASİ YURTSEVER EŞİ FERİHAN KAYA KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 2006 yılında hayatını Ferihan Kaya ile birleştirmişti. Çift, 18 yıl boyunca sevgi dolu bir evlilik sürdürdü. Geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımda, eşine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım."

ŞİNASİ YURTSEVER HAKKINDA:

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.