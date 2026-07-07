Büyük usta Zihni Göktay'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl evi kentsel dönüşümü girdiği için huzurevine yerleşen Zihni Göktay, 6 Temmuz'da aramızdan ayrıldı.

Yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca Lüküs Hayat, Cibali Karakolu ve daha nice unutulmaz oyunda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan usta isim, Türk tiyatrosunda silinmeyecek izler bıraktı.

Tiyatronun en ikonik temsilcilerinden biri olarak aramızdan ayrılan Zihni Göktay bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Törene Suna Keskin, Meltem Cumbul, Hazım Körmükçü, Ayşe Kökçü gibi isimler katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Usta oyuncunun oğlu Ömer, anma töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.