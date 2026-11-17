Prime Video için çekilen Eşref Tek’in Kıbrıs'da çekimleri sürüyor. Çağatay Ulusoy'a dizide Aybüke Pusat eşlik ediyor.

Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat, dizinin kadın başrolü olarak Derin'e hayat veriyor. Teşkilat'taki aksiyon sahneleriyle hafızalara kazınan oyuncu, yeni dizide de bol aksiyonlu bir karakteri canlandırıyor.

Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat’ın başrolde olduğu Eşref Tek'ten kritik bir sahne sızdı.

Eşref Tek'in Kıbrıs setinden gelen kamera arkasında Derin, Eşref'i silahla vuruyor.

Sosyal medyada o görüntü defalarca kez paylaşıldı. Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat’ın uyumuna beğeni yağdı.



DEMET ÖZDEMİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Demet Özdemir Eşref Tek kadrosunda olmaması hakkında "Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz o yüzden yolları açık olsun" demişti.