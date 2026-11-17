Kızılcık Şerbeti’nden ayrılığı uzun süre sonra yeniden gündem olan Sibel Taşçıoğlu hakkında karavanda dışkı iddiası gündeme geliyordu. Karavana dışkıyı bırakanın Feyza Civelek olduğu da iddia ediliyordu.

İddialar X'te yayılınca Sibel Taşçıoğlu sessizliğini bozdu. Başarılı oyuncunun ardından ise Feyza Civelek patladı. Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek açıklamasında “Kamuoyunun bilgisine… Hakkımda son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyorum" diyerek şunları söyledi:

"Kişilik haklarımı, profesyonel meslek hayatımı hedef alan bu çirkin iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarımı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; Avukatım Ümit Abanoz tarafından yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal haklarımın kullanılacağını bildiririm…”