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Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan yine gündemde. Çağla Öz kına gecesinde boş bulduğu her yerine taktığı altınlarla adından söz ettirdi.

Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile evleniyor. Çağla Öz'ün nişanı kadar kınası da çok konuşuldu.
Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu 1
Çağla Öz'ün Van'daki düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi, gösterişli kostümleri ve sıra dışı takılarıyla öne çıktı. 4-5 farklı kıyafet tercih eden fenomen altın konusunda da dikkat çekiciydi.
Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu 2

Baştan aşağı altın takan fenomen parmaklarını bile altınlarla doldurdu.
Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu 3

Gecede Mika Raun ve Cemile Kaya gibi fenomenler de Öz'ü yalnız bırakmadı. Öz'ün kınasını, Azerbaycan'da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Baylarsoylar (Arife) yaktı.

Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu 4
Fenomenin bu kadar çok takı takması sosyal medyada "Görgüsüzlük", "Bu kadar para nereden geliyor", "Her şey aşırı ve görgüsüzce" yorumları yapıldı.

NİŞANDA DA ALTINLAR KONUŞULDU

Nişan töreninin de en dikkat çeken anı takı merasimi olmuştu. Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken, dakikalarca süren takı töreni sosyal medyada konuşulmuştu.

Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar gündemde! Kınadaki altınları konuşuldu 5

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Çeyrek Altın
10.995,13
11.237,05
% 0.19
09:15
Yarım Altın
21.921,54
22.474,10
% 0.19
09:15
Ziynet Altın
43.980,52
44.810,75
% 0.19
09:15
Cumhuriyet Altını
45.161,00
45.842,00
% -0.04
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
ülkede 2 sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini iddaa edenler bunlarmı:)
MALİYENİN İNCELEMESİ ŞART..
Hahhahah 1 yıl sonra görüşürüz.
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