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Çağla Öz yıllar önce FOX'a çıkmış! "Vanlı Kara Haydar beni taciz etti"

Tutuklanan fenomen Çağla Öz’ün, yıllar önce FOX'a çıkarak geçtiğimiz gün evlendiği Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Çağla Öz o dönem eşinin kendisini taciz ettiğini, okulu basıp kafasına silah dayadığını anlatmış...

Çağla Öz yıllar önce FOX'a çıkmış! "Vanlı Kara Haydar beni taciz etti"

Lüks yaşamları ve gösterişli takı törenleriyle dikkat çeken Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz çifti kısa süre önce tutuklandı. ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Tançalan hakkında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

‘Vanlı Kara Haydar’ hakkında son olarak ise geçtiğimiz günlerde evlendiği Çağla Öz'ün yıllar önce anlattıkları gündem oldu. Çağla Öz yıllar önce FOX Haber'e çıkarak şimdiki eşinin kendisini taciz ettiğini anlatmış. Sunucunun haberi sunarken söylediği şu sözler dikkat çekti:

Çağla Öz yıllar önce FOX a çıkmış! "Vanlı Kara Haydar beni taciz etti" 1

"Lise öğrencisi bir kız... Karşısına 36 yaşında, evli ve iki çocuk babası bir adam çıktı. Önce taciz etti, sonra okuduğu liseyi adamlarıyla basıp kızın başına silah dayadı. Ve o adam serbest bırakıldı."

"KİMSE ONA BULAŞMAK İSTEMEZ"

Çağla Öz ise katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:
Çağla Öz yıllar önce FOX a çıkmış! "Vanlı Kara Haydar beni taciz etti" 2

"Okulu korumalarıyla bastı ve bütün kapılara tek tek korumalarını dikti. Polis çağrılmadı çünkü çok korkunç bir görüntüsü olduğu için kimse ona bulaşmak istemez '"Gerçekten sana aşık oldum, sana karşı çok farklı hissediyorum' dedi. Ben bunları ne anneme ne de babama söyledim olayın büyümesini istemediğim için. Asla onlara belli etmedim. 'Okula gitme, birlikte gezelim' diyordu. Okulum aileme haber verince işler ortaya çıktı."

Çağla Öz yıllar önce FOX a çıkmış! "Vanlı Kara Haydar beni taciz etti" 3

'REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ' CEZASI

Onedio'da yer ala habere göre; İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, o dönem yaşı küçük olan Çağla Öz mağdur, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık koltuğuna oturdu.

Duruşmalarda kendisine silah çekildiğini ve ağır baskı gördüğünü söyleyen Öz'ün iddialarına karşılık Tançalan, aralarında sadece duygusal bir bağ olduğunu iddia ederek suçlamalardan kurtulmaya çalıştı. Ancak mahkeme heyeti bu savunmayı yetersiz bularak Tançalan'a 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan mahkumiyet kararı verdi. 2018 yılında kesilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, 2020 yılında üst mahkeme tarafından da onaylanarak kesin hükme bağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Öz
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