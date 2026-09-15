Jennifer Lopez spor kombiniyle dikkat çekti! Fit olmasının sırrı...

Jennifer Lopez, yoğun antrenman rutinini uzun süredir sosyal medyada da paylaşan isimlerden biri. 57 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu, spor salonuna giderken fit görünümüyle objektiflere yansıdı.

Lopez, ten rengi bir crop top ve aynı renkte tayt tercih ederken, kombinini yaklaşık 22 bin sterlin değerindeki Birkin çantasıyla tamamladı.

Daha önce birçok kez egzersiz rutinine dair paylaşımlar yapan Lopez, ekranda yer almanın disiplin gerektirdiğini söylemişti.

Sağlıklı beslenmenin ve düzenli antrenmanın önemini vurgulayan Lopez, "Hep aynı şeyi söylüyorum; doğru yiyecekleri yemek, egzersiz yapmak ve bunu istikrarlı şekilde sürdürmek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

KAS İÇİN ANTREMAN YAPIYOR

Jennifer Lopez, kaslarını güçlü tutmak için ağırlık antrenmanlarına odaklandığını da anlattı. Lopez, özellikle ilerleyen yaşlarda ağırlık çalışmanın önemine dikkat çekti:

"Artık ağır kaldırıyorum. Yaş aldıkça bunu yapmanız gerekiyor. Kardiyo yapıyor olsanız bile yağ yakan şey kas kütlesidir."



Kas kütlesinin yaş ilerledikçe azaldığını söyleyen Lopez, genç ve güçlü kalabilmek için kas yapısını korumanın önemli olduğunu ifade etti.