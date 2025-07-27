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Çağla Şıkel'den sonra Defne Samyeli'nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum"

Çağla Şıkel sosyal medyada paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündem olmuştu. Şimdi de fit görünümüyle adından söz ettiren Defne Samyeli kahvaltısıyla adından söz ettirdi.

Çağla Şıkel'den sonra Defne Samyeli'nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum"
Kubra Akalın

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti. Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyordu.

Çağla Şıkel den sonra Defne Samyeli nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum" 1

Bu durum sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi de 53 yaşındaki Defne Samyeli kahvaltısıyla gündeme geldi.

Fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekmeye devam eden Samyeli; sabah öğününde yeşillik, yumurta ve orman meyvelerine yer verdi.

Çağla Şıkel den sonra Defne Samyeli nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum" 2

TATLIDAN UZAK DURMAK İÇİN...

Samyeli, özellikle ağırlık antrenmanı yaptığı günlerde protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirtti. "Bol proteinli kahvaltım" notuyla paylaşım yapan Samyeli, şunları söyledi:

Çağla Şıkel den sonra Defne Samyeli nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum" 3

"Ağırlık çalıştığım antrenman günlerinde daha çok protein tüketmem gerektiği için böyle bir hazırlık yapıyorum. Hemen sonrasında meyveli ve yoğurtlu bir tatlı formülasyonuyla günüme devam ediyorum. Bu sayede gün içinde karşıma çıkan hamurlu, çikolatalı ikramlara hiç ilgi duymamaya başladım. Evet, çok yağ alıyorum bu arada; ama yağdan korkmuyorum. Benim bedenime iyi geliyor."

Çağla Şıkel den sonra Defne Samyeli nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum" 4

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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