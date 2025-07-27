Çağla Şıkel'den sonra Defne Samyeli'nin kahvaltısı gündemde! "Protein ağırlıklı besleniyorum"

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti. Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyordu.

Bu durum sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi de 53 yaşındaki Defne Samyeli kahvaltısıyla gündeme geldi.

Fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekmeye devam eden Samyeli; sabah öğününde yeşillik, yumurta ve orman meyvelerine yer verdi.

TATLIDAN UZAK DURMAK İÇİN...

Samyeli, özellikle ağırlık antrenmanı yaptığı günlerde protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirtti. "Bol proteinli kahvaltım" notuyla paylaşım yapan Samyeli, şunları söyledi:

"Ağırlık çalıştığım antrenman günlerinde daha çok protein tüketmem gerektiği için böyle bir hazırlık yapıyorum. Hemen sonrasında meyveli ve yoğurtlu bir tatlı formülasyonuyla günüme devam ediyorum. Bu sayede gün içinde karşıma çıkan hamurlu, çikolatalı ikramlara hiç ilgi duymamaya başladım. Evet, çok yağ alıyorum bu arada; ama yağdan korkmuyorum. Benim bedenime iyi geliyor."