MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay filtreli pozuyla gündem oldu

Son dönemde Bahar Şahin'e mobbing iddialarıyla gündeme gelen Mine Tugay, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, bikinili ve filtreli fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.

Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay filtreli pozuyla gündem oldu
Kubra Akalın

Oyuncu Mine Tugay, hem kariyeri hem de sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak Bahar Şahin'in ifşasıyla adından söz ettiren Tugay, güzelliği ve fit görünümüyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşım yapan Tugay, takipçilerini adeta büyüledi. Bu kez ise Instagram hikayesinde filtreli bir fotoğraf paylaşarak kendini farklı bir şekilde yansıttı.

Can Borcu nun Emel i Mine Tugay filtreli pozuyla gündem oldu 1

Can Borcu dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Mine Tugay filtreli haliyle resmen tanınmaz oldu.

Can Borcu nun Emel i Mine Tugay filtreli pozuyla gündem oldu 2

Hikayesinde “Çok uyku yapmayan bir alerji ilacı bilen?” sorusunu paylaşan oyuncu, filtre uyguladığı kareyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mine Tugay zaman zaman estetiksiz halleriyle de gündeme geliyor. Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde ise 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Borcu'nun Emel'i yıllara meydan okuyor! Sırrı yoğurt kürü Can Borcu'nun Emel'i yıllara meydan okuyor! Sırrı yoğurt kürü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı konuşuluyordu! Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı konuşuluyordu! Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı
Düğününde 5 kilo altın takılmıştı... Kimse bunu beklemiyorduDüğününde 5 kilo altın takılmıştı... Kimse bunu beklemiyordu
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Birinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendi

Birinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendi

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.