Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay filtreli pozuyla gündem oldu

Oyuncu Mine Tugay, hem kariyeri hem de sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak Bahar Şahin'in ifşasıyla adından söz ettiren Tugay, güzelliği ve fit görünümüyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşım yapan Tugay, takipçilerini adeta büyüledi. Bu kez ise Instagram hikayesinde filtreli bir fotoğraf paylaşarak kendini farklı bir şekilde yansıttı.

Can Borcu dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Mine Tugay filtreli haliyle resmen tanınmaz oldu.

Hikayesinde “Çok uyku yapmayan bir alerji ilacı bilen?” sorusunu paylaşan oyuncu, filtre uyguladığı kareyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mine Tugay zaman zaman estetiksiz halleriyle de gündeme geliyor. Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde ise 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.