Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay'ın kaburgası çatladı! Hastanelik oldu: Korkunç bir ağrıyla...

Can Borcu dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Mine Tugay soluğu hastanede alınca sağlık durumu merak edildi. Tugay’ın sağlık durumu, birçok takipçisi tarafından merak ediliyordu ve oyuncu açıklama yaparak durumunu netleştirdi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, bir haftadır yaşadığı halsizlik ve ses kısıklığının ardından, hastalığının sebebini açıkladı. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, kaburgasında çatlak olduğunu ve bu nedenle şiddetli ağrı çektiğini söyledi.

Tugay, "Biri bitiyor biri başlıyor bu ara... Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle... İyi ki varsınız, teşekkür ederim" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Mine Tugay'a hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Can Borcu dizisinde rol alan oyuncu hastaneden sonra ise soluğu sette aldı.