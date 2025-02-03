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  4. Kanye West ve Bianca Censori Grammy'den kovuldu! Kırmızı halıda kürkünü bir anda çıkarıp çıplak kaldı

Kanye West ve Bianca Censori Grammy'den kovuldu! Kırmızı halıda kürkünü bir anda çıkarıp çıplak kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 07:54
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Kim Kardashian ile ayrıldıktan sonra Bianca Censori bile birlikte olan Kanye West teşhirciliğe devam ediyor. West ve karısı Bianca Censori, Grammy'e davetsiz gelerek şoke etti. Daha da bombası Bianca Censori kırmızı halıda kürkünü çıkararak çıplak kaldı.

Kanye West ve Bianca Censori Grammy'den kovuldu! Kırmızı halıda kürkünü bir anda çıkarıp çıplak kaldı

Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile dünyaevine giren West'in ve eşinin teşhircilik yapmaları sık sık konuşuluyor. Kanye West'in eşi sokağa yarı çıplak çıkarak adından söz ettirirken bu sefer daha da bomba bir harekete imza atti.

Daha önce de müstehcen görüntüleriyle şoke eden 30 yaşındaki tasarımcı, iç çamaşırı giymeden giydiği tamamen transparan çıplak file elbisesiyle herkesi şoke etti.

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GRAMMY 2025'İN EN SKANDAL ÇİFTİ

Bianca, kürklü bir paltoyla Grammy kırmızı halısında önce arkasını dönüp poz verdi ardından kürkünü yere atarak çıplak kaldı. West ise karısı Bianca'nın çıplak vücuduna bakarak ve sarılarak teşhirciliğe devam etti.

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Kanye West ve Bianca Censori'nin çıplak kırmızı halı gösterisinin dünyayı şoke etmesinin ardından 2025 Grammy töreninden 'polis eşliğinde' çıkarıldığı iddia edildi.

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İkilinin davetsiz olarak gelmelerinin ardından etkinlikten ayrılmalarının istendiği ve 'çılgın gösterilerinin' ardından polisler tarafından dışarı çıkarıldıkları ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Bianca Censori
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