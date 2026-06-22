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Can Polat'ın 40'ı çıkmadan Sıla Doğu reklamlara başladı! Açıklama gecikmedi

Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın ölümü sonrası gözlerden düşmeyen fenomen aileden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu reklamlara başladı. Gelen yorumlar sonrası ise açıklama yaptı.

Can Polat'ın 40'ı çıkmadan Sıla Doğu reklamlara başladı! Açıklama gecikmedi

3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Polat ailesi yaşanan bu acı olayın ardından büyük bir yas sürecine girdi.

Bu süreçte Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Sessizliğe gömülen fenomen aileden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise geçtiğimiz gün reklam paylaşımlarına geri döndü.

Sıla Doğu'nun peş peşe yaptığı paylaşımlara "Bari adamın 40'ı çıksaydı" yorumları gecikmedi. Bunun üzerine Sıla Doğu bir açıklama yayınladı ve "Kamera açılıyor diye herkes hayatını normalde döndüğü gibi sanıyor olabilir ama kimse kameralar kapandıktan sonra yaşananları, verilen mücadeleyi ve omuzlardaki yükü bilmiyor" dedi.

Can Polat ın 40 ı çıkmadan Sıla Doğu reklamlara başladı! Açıklama gecikmedi 1

"BUGÜN DE YAPSAM 40 GÜN SONRA DA YAPSAM..."

Sıla Doğu devamında ise şunları yazdı:

25 gündür hiçbir paylaşım yapmadım. Acımızı da, sessizliğimizi de, gecelerimizi de sadece biz biliyoruz. Bu evlerde çalışan insanlar var, emek veren insanlar var, ekmek bekleyen insanlar var. Hayat bazen insanı ne yaşarsa yaşasın ayağa kalkmak zorunda bırakıyor. Kardeşimin eşinin ailesinden bir can kaybettik. Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri vardı..."

Can Polat ın 40 ı çıkmadan Sıla Doğu reklamlara başladı! Açıklama gecikmedi 2

"Bu süreçte dualarımı da eksik etmedim" diyen Sıla Doğu "Bugün paylaşım yapsak da konuşulacak, kırk gün sonra paylaşım yapsak da konuşulacak. O yüzden artık insanların ne diyeceğinden çok vicdanıma, dualarıma ve sorumluluklarıma bakıyorum" dedi.

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Can Polat
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