Can Yaman ve Faruk Turgut kavgası: Almanya’larda paralı kadınlara çapkınlığa gidip...

Can Yaman ile eski yapımcısı Faruk Turgut’un arasındaki kavga hız kesmeden devam ediyor. Faruk Turgut, Can Yaman’a yanıt verdi ve hakkındaki iddiaları yalanladı. Bu gelişmenin ardından Can Yaman yapımcıya bir yanıt daha verdi. Can Yaman'ın sert ifadeleri ise gündem oldu.

"Faruk’cum 6 sene olmuş seni görmüyorum, hadi bak dalgana. Ben olduğum yerdeyim sen de olduğun yerde kal. Ama bir doktora görün. İlerlemiş rahatsızlığın" diyen Can Yaman devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"VİZYONUN SINIRLI"

"Yıllarca hepinize sustuk, sessizliği icazet sandılar. Cevap verilince de hemen yok üslubun şöyle böyle. Delikanlı delikanlı konuşmayı biliyorsun ama cevap gelince hemen mahkemeye gideceğim bilmem ne. Kıyamam ne mahkeme meraklısıymışsın. Ne güzel istediğimiz gibi atalım tutalım, bitirim bitirim konuşalım cevap gelince de mahkemeye gideceğim. Ya nereye gidiyorsan git ama önce doktora git.

Son olarak, Almanya’larda paralı kadınlara çapkınlığa gidip o tipinle sonra da gelip benim yaşam tarzımı elemenştirmen… Benim yaşadığım hayatı sen 10 kere dünyaya gelsen yaşayamazsın. Yaşayamazsın çünkü vizyonun sınırlı. Ama bunu zaten anladılar, tekrar oldu!"

Askerlik konusuna da yanıt veren oyuncu "Beni askere yollamışsın da falan filan, he he aynen sen yolladın normalde ben gitmeyecektim sanki" dedi.