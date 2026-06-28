Can Yaman açtı ağzını yumdu gözünü: 100 bin Euro iddiası...

Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, İzzet Çapa’nın Paşa Paşa Muhabbetler programında yaptığı açıklamalarla gündemde. Turgut açıklamasında uzun süredir kariyerien yurt dışında devam eden Can Yaman hakkında da konuştu. Yapımcı, Can Yaman bugün yeniden gelip dizi yapmak istese kabul etmeyeceğini söyledi.

Can Yaman’ın kariyerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten Turgut, oyuncunun Erkenci Kuş öncesinde bu kadar geniş kitlelere ulaşamadığını, dizinin ardından ise büyük bir şöhret yakaladığını ifade etti. Birlikte yeni bir projeye başlamayı planladıklarını ancak yaşanan bazı olayların ardından projeyi ertelediklerini belirten Turgut, bu süreçte bazı hadiselerin unutulması amacıyla Can Yaman’ın askere gitmesini sağladığını da dile getirdi.

ÇOK SERT SÖZLER

Can Yaman açıklamasında "Zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım; beyin ölümün gerçekleşmiş" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü. Yaman şu ifadeleriyle dikkat çekti:

"Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... El Turco yok tutmamış da bilmem ne. Daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'daki satıldığı elit platformun en çok izlenen dizisi oldu vesaire. Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin, 100 bin euro Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın. Sandokan bütün dünyayı kasıp kavuruyor, İtalya'da almadığı ödül kalmadı. Her neyse. Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın..."

"SENİN BÜTÇEN BENİM KAŞEME YETMEZ"

Erkenci Kuş yüz küsur ülkeye satıldı da iflas etmekten kurtuldun sayemizde. Bir de bize kazıklar attın, yurt dışından satış paylarını ödemeyip binbir taklalarla. Sağlık olsun. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı. Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelle, sonra yurt dışına gidip hiç kimseye müdahalen olmadığını görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana olan ilgisini duyunca iyice bilen ve düşman ol. Ne güzel dünya. Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun! Vizyonsuz, terbiyesiz... Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name başrol kurbanlarına zulmetmeye devam et sen. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacaksın ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım."