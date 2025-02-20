Canlı yayında eşiyle yaşadıklarını anlattı! Fatih Reşit Civelekoğlu'nun cinsellik yorumu sansürlendi, Nur Viral utandı

Gündüz kuşağında sık sık gündeme gelen Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine ilginç konular masaya yatırıldı. Nur Viral'in sunduğu programa katılan seyirci özel hayatına dair anlattıklarıyla şaşırdı.

Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu yayına bağlanan bir kadın seyirci eşiyle bir senedir aynı evde yaşadıklarını ama ayrı olduklarını söyledi. Eşinin ev bulmaya çalıştığını ama ne hikmetse bir yıldır bulamadığını, eve gelip yemek yiyip iletişim kurmadığını söyledi.

Klinik psikolog ise "Eşiniz cinsel ihtiyaçları nasıl gideriyor?" deyince kadın seyirci "Hiçbir fikrim yok. Ama o taraklarda da bezi yoktur dini vecibelerini de yerine getirir" dedi. Fatih Reşit Civelekoğlu bunun üzerine "Hiç alakası yok, dinin erkekler söz konusu olduğunda kurallarının kişinin hayatına en az yansıdığı yer cinselliktir" yanıtını verdi.

"KOCAN SENİNLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİYORSA..."

Nur Viral "Herkesi aynı kefeye koymayalım" dedi. Fatih Reşit Civelekoğlu ise "İş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" dedi.

Nur Viral ise "Eğer kocan seninle cinsel ilişkiye girmiyorsa mutlaka kendini tatmin ettiği başka alan vardır mı demek istiyorsunuz?" diye sorunca klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek anlatmaya başladı.

Ancak o anlar Fatih Reşit Civelekoğlu sansürlendi, sesi kapatıldı. Nur Viral'in mimikleri ise olay oldu. Bir ara utanarak yüzünü kapatan Viral ne yapacağını şaşırdı.