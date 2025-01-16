Canlı yayında gözaltına alınmıştı! Cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti! Akrabasını nasıl öldürdüğünü anlattı...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde, 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. Müge Anlı'da Nezaket Uyur cinayetinin aydınlatılmasının ardından kayıp olan Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiği düşünülmüştü.

Müge Anlı Nezaket Kış'a 'namusu kirlendi' diyerek dini nikah kıyan teyze oğlu Adil Önel'den şüphelenmişti. Olayda 2 kadının tecavüze uğradığı, pornografik görüntülerinin çekildiği ve yayıldığına dair iddialar da yer almıştı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI!

her şeyi bildiği iddia edilen Sabri Önel ise Müge Anlı'ya Nezaket Uyur'u öldüren Hüseyin'in aynı şekilde Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü söylemişti. "Cenazelerin yerini gösterebilirim" demişti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ KENDİSİNİN İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı, bugün canlı yayında Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı. Zekiye Aydın'ı öldüren kişinin Sabri olduğunu açıklayan Anlı, Sabri'nin ifadesini de paylaştı. Sabri'nin verdiği ifadede, "Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüm" diyerek cinayeti tüm detaylarıyla itiraf ettiği öğrenildi. Cinayeti azmettiren kişinin ise Adil Önel olduğunu belirtti.

19 yıldır bu sırrı saklayan Sabri Önel, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.