Canlı yayında korkutan kaza: Sunucu Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu!

TV100 ekranlarının sunucusu Hande Aydemir canlı yayında yaşadığı kaza sebebiyle korkuttu. Sohbet esnasında kendini bir anda yerde bulan Aydemir'in yanına konuk Devrim Tosunoğlu koştu. Ünlü sunucunun yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir canlı yayında çok sert bir şekilde yere düştü.

Program konuğunun yanına koşup yardım etmesiyle ayağa kalkan Aydemir'in iyi olduğu görüldü.

Aydemir, "İyiyim. Topuğumun takılmasıyla birlikte düştüm. Nazar değdi diyelim" dedi.

Canlı yayında yaşanan talihsiz kaza sosyal medyada gündem oldu.