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  4. Canlı yayında korkutan kaza: Sunucu Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu!

Canlı yayında korkutan kaza: Sunucu Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.02.2025 11:07
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Ünlü sunucu Hande Aydemir canlı yayında korkutan kaza atlattı. TV100 ekranlarında 'Haberin İçinden' programını sunan Aydemir, bir anda yere düştü. Programın konuğu Aydemir'in yanına koşarak iyi olup olmadığını sordu. O anlar sosyal medyada gündem olurken Aydemir'in topuğunun takılması düştüğü öğrenildi.

Canlı yayında korkutan kaza: Sunucu Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu!

TV100 ekranlarının sunucusu Hande Aydemir canlı yayında yaşadığı kaza sebebiyle korkuttu. Sohbet esnasında kendini bir anda yerde bulan Aydemir'in yanına konuk Devrim Tosunoğlu koştu. Ünlü sunucunun yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

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TV100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir canlı yayında çok sert bir şekilde yere düştü.

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Program konuğunun yanına koşup yardım etmesiyle ayağa kalkan Aydemir'in iyi olduğu görüldü.

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Aydemir, "İyiyim. Topuğumun takılmasıyla birlikte düştüm. Nazar değdi diyelim" dedi.

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Canlı yayında yaşanan talihsiz kaza sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
TV100 kaza Canlı yayın
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