Cansel Elçin dizide tamamen soyunmuştu! Karısı görünce bağırarak 'Bu ne?' dedi

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 'Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu. 'Adsız Aşıklar' dizisinde çırılçıplak bir sahneyle adından söz ettiren Elçin sözleriyle dikkat çekti.

Cansel Elçin, 'Çıplak rol varsa, ilk bana geliyor çünkü herkes reddediyor. Artık giyinik rol oynayamıyorum, kaşem de 100 kat arttı,' şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Eşi Zeynep Tuğçe Bayat ise, 'O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat' diyerek yanıt verdi.

Cansel Elçin ayrıca son dizideki çıplak sahnelerinden eşinin haberi olmadığını söyledi.

Oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın da şaşkınlık yaşadığını söyledi. Cansel Elçin o anları şöyle anlatarak "Eşim, 'Gördü, dedi ki, ‘Bu ne!’ Çıplak rolüm var orada" dedi.