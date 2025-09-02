MAGAZİN

Cansu Taşkın "Artık poponu paylaşma" yorumuna çok kızdı! Paylaşıp sitem etti: Güzel bir şeye...

Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı ilişkiyle bir süre gündem olan Cansu Taşkın sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Taşkın paylaşımı sonrası "Artık poponu paylaşma" mesajı gelince kızdı.

Cansu Taşkın "Artık poponu paylaşma" yorumuna çok kızdı! Paylaşıp sitem etti: Güzel bir şeye...

Manken Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan ile görüntüleriyle gündem olmuştu. Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

Görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Bu gündemle uzun süre adından söz ettiren Taşkın sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Cansu Taşkın "Artık poponu paylaşma" yorumuna çok kızdı! Paylaşıp sitem etti: Güzel bir şeye... 1

Son olarak tatilden pozlarını paylaşan mankene "Lütfen artık poponu bu kadar paylaşma" mesajı geldi.

Çok sinirlenen Taşkın "Güzel bir şeye tahammülünüz yok değil mi? Siz kimsiniz tam olarak ne yapıp yapmayacağımın hesabını size mi vereceğim" diyerek kızdı.

Cansu Taşkın "Artık poponu paylaşma" yorumuna çok kızdı! Paylaşıp sitem etti: Güzel bir şeye... 2

Daha sonra ise ünlü isim beyaz elbisesiyle poz verip "Görmek istemeyen, rahatsız olan hemen takipten çıksın beni" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cansu Taşkın
