Cansu Taşkın "Artık poponu paylaşma" yorumuna çok kızdı! Paylaşıp sitem etti: Güzel bir şeye...

Manken Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan ile görüntüleriyle gündem olmuştu. Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

Görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Bu gündemle uzun süre adından söz ettiren Taşkın sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.



Son olarak tatilden pozlarını paylaşan mankene "Lütfen artık poponu bu kadar paylaşma" mesajı geldi.

Çok sinirlenen Taşkın "Güzel bir şeye tahammülünüz yok değil mi? Siz kimsiniz tam olarak ne yapıp yapmayacağımın hesabını size mi vereceğim" diyerek kızdı.

Daha sonra ise ünlü isim beyaz elbisesiyle poz verip "Görmek istemeyen, rahatsız olan hemen takipten çıksın beni" dedi.