Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Mihriban Er diziden bir anda çıkarılınca...

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisinde şaşırtan bir olay yaşandı.

Dizide rol alan oyunculardan Mihriban Er sonunda patladı ve sosyal medyada isyan etti.

Mihriban Er diziden apar topar çıkarılmasına anlam veremedi ve takipçileriyle durumu paylaştı.

Oyuncu Er açıklamasında şunları söyledi:

“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu, üç bölümdür sahnem yazılmadı. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var.”