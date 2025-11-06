MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Mihriban Er diziden bir anda çıkarılınca...

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolünde olduğu Çarpıntı dizisinde kaos çıktı. Oyuncu Mihriban Er, diziden apar topar çıkarılınca sosyal medyadan isyan etti.

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Mihriban Er diziden bir anda çıkarılınca...
Kubra Akalın

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisinde şaşırtan bir olay yaşandı.

Dizide rol alan oyunculardan Mihriban Er sonunda patladı ve sosyal medyada isyan etti.

Mihriban Er diziden apar topar çıkarılmasına anlam veremedi ve takipçileriyle durumu paylaştı.

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Mihriban Er diziden bir anda çıkarılınca... 1

Oyuncu Er açıklamasında şunları söyledi:

“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu, üç bölümdür sahnem yazılmadı. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor 2026'da olacak mı? Kararını verdiSurvivor 2026'da olacak mı? Kararını verdi
Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdıBakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.