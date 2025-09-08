Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert'in yaşı merak edildi! Beğeni yağmuruna tutuldu

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'i buluşturan OGM Pictures'ın Çarpıntı dizisi ilk bölümden gündem oldu. Sosyal medyada da konuşulan Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert performansıyla tam not aldı.

Dizide, kalp yetmezliğiyle mücadele eden ve yapay kalp cihazıyla yaşayan Aslı’yı canlandıran Lizge Cömert'in yaşı da merak edildi.

16 Ağustos 1999’da İzmir’de doğan Lizge Cömert, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim aldı. 1,64 m boyunda olan Cömert, genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuk performanslarıyla tanınıyor.

Çarpıntı dizisinin ilk bölümünde de performansıyla büyük beğeni alan oyuncunun sosyal medyada da takipçi sayısı bir anda arttı. Oyuncunun pozlarına da beğeni yağdı.

ÇARPINTI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Çarpıntı dizisinin hikayesi tamamen kurgusal bir senaryoya dayanıyor. Senaristler Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından özgün bir şekilde kaleme alınan dizi, gerçek bir hikayeden esinlenmemiş, ancak kalp yetmezliği, organ nakli ve sosyal sınıf farkları gibi gerçekçi temaları ustalıkla işliyor.