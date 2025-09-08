MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert'in yaşı merak edildi! Beğeni yağmuruna tutuldu

Çarpıntı 1. Bölüm sonrası başrol oyuncularından Lizge Cömert özel hayatıyla merak konusu oldu. Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert'in merak edildi, pozlarına ise beğeni yağdı.

Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert'in yaşı merak edildi! Beğeni yağmuruna tutuldu
Kubra Akalın

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'i buluşturan OGM Pictures'ın Çarpıntı dizisi ilk bölümden gündem oldu. Sosyal medyada da konuşulan Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert performansıyla tam not aldı.

Dizide, kalp yetmezliğiyle mücadele eden ve yapay kalp cihazıyla yaşayan Aslı’yı canlandıran Lizge Cömert'in yaşı da merak edildi.

16 Ağustos 1999’da İzmir’de doğan Lizge Cömert, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim aldı. 1,64 m boyunda olan Cömert, genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuk performanslarıyla tanınıyor.

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert in yaşı merak edildi! Beğeni yağmuruna tutuldu 1

Çarpıntı dizisinin ilk bölümünde de performansıyla büyük beğeni alan oyuncunun sosyal medyada da takipçi sayısı bir anda arttı. Oyuncunun pozlarına da beğeni yağdı.

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert in yaşı merak edildi! Beğeni yağmuruna tutuldu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erotik dansları konuşuluyordu! Kırmızı halıyı sallayan seçim Erotik dansları konuşuluyordu! Kırmızı halıyı sallayan seçim

ÇARPINTI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Çarpıntı dizisinin hikayesi tamamen kurgusal bir senaryoya dayanıyor. Senaristler Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından özgün bir şekilde kaleme alınan dizi, gerçek bir hikayeden esinlenmemiş, ancak kalp yetmezliği, organ nakli ve sosyal sınıf farkları gibi gerçekçi temaları ustalıkla işliyor.

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert in yaşı merak edildi! Beğeni yağmuruna tutuldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum" deyip köyüne prefabrik ev yaptırdı"İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum" deyip köyüne prefabrik ev yaptırdı
Genç kızın şaibeli ölümü... "Cesedi çıkar diyordu..."Genç kızın şaibeli ölümü... "Cesedi çıkar diyordu..."

Anahtar Kelimeler:
Lizge Cömert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriyor

Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriyor

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Gürsel Tekin'den Halk TV'ye tepki: 'Ne oldu da Gürsel Tekin'in 300 evi var diyerek haber yapıyorsunuz'

Gürsel Tekin'den Halk TV'ye tepki: 'Ne oldu da Gürsel Tekin'in 300 evi var diyerek haber yapıyorsunuz'

Gürsel Tekin, il binası önünde! Dikkat çeken plaka detayı

Gürsel Tekin, il binası önünde! Dikkat çeken plaka detayı

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.