MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çarpıntı, Teşkilat, Sahtekarlar ne kadar izlendi? Reyting sonuçları şaşırttı

Haftanın en çok izlenen yapımları arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Çarpıntı, Teşkilat ve Sahtekarlar’ın 17 Kasım akşamı ekrana gelen bölümleri reytinglerde büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Çarpıntı, Teşkilat, Sahtekarlar ne kadar izlendi? Reyting sonuçları şaşırttı

Dün akşam televizyon izleyicileri arasında en çok dikkat çeken programlar, reyting sıralamalarında belirgin bir şekilde kendini gösterdi. TRT 1'in popüler dizisi "Teskilat", izleyicilerin büyük ilgisiyle ilk sırada yer aldı. Dizi, milli ve uluslararası bir hikaye kurgusuyla dikkat çekiyor. İzleyenleri soluksuz ekran başına kilitledi.

İkinci sırada NOW kanalında yayımlanan "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" bulunuyor. Program, güncel gelişmeleri aktarıyor. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Üçüncü sırayı "Teşkilat"ın özet bölümü aldı. Bu, dizinin hayranları için önemli bir fırsat sundu. Birçok izleyici, ana hikayeyi daha iyi anlamak için özet bölümünü tercih etti.

Çarpıntı, Teşkilat, Sahtekarlar ne kadar izlendi? Reyting sonuçları şaşırttı 1

Dördüncü sırada "Sahtekarlar" dizisi yer aldı. NOW kanalında yayımlandı. Komedi unsurları ve eğlenceli senaryosuyla izleyicilere keyifli anlar sundu.

TV8 ekranlarındaki "MasterChef Türkiye", beşinci sırada kendine yer buldu. Yetenekli şeflerin kıyasıya yarıştığı bu program, yemek tarifleriyle gündeme geldi. Drama dolu anlarıyla da dikkat çekti.

"Çarpıntı" adlı komedi yapımı, STAR TV'de altıncı sırayı aldı. İzleyicilere eğlenceli bir akşam sunarak sıralamadaki yerini korudu.

Show TV'deki "Show Ana Haber", günün gelişmelerini aktaran içerikleriyle dikkat çekti. Böylece yedinci sırada kendine yer buldu.

Kanal D’nin "Kanal D Ana Haber" programı sekizinci sırada oldu. İzleyicilerin ilgisini çeken bilgiler sundu. Güncel haber türündeki bu program, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Gecenin sonunda, NOW kanalındaki "Sahtekarlar (Özet)" dokuzuncu sırada yer aldı. "Güller ve Günahlar (TKR)" ise Kanal D’de ekrana gelerek onuncu sırayı aldı. Dizi, dram unsurlarıyla izleyicilere düşündürücü ve duygusal anlar yaşattı.

Bu reyting sonuçları, çeşitli kanallardaki içeriklerin izleyici üzerindeki etkisini gösteriyor. Televizyon dünyasındaki rekabetin yüksekliğini ortaya koyuyor. İzleyici tercihlerini de yansıtmakta.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:58:10 24:01:20
2 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:51
3 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:48 20:58:10
4 SAHTEKARLAR NOW 20:55:03 23:54:34
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:49:27 24:19:40
6 CARPINTI STAR TV 21:00:09 24:16:57
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:24 19:59:55
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:33 20:00:02
9 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:01 20:54:58
10 GULLER VE GUNAHLAR (TKR) KANAL D 20:00:51 23:15:33

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vergi paylaşımı gündemde! Hemen sildi ama...Vergi paylaşımı gündemde! Hemen sildi ama...
Fatih Altaylı, Manifest şimdi de Hasan Can Kaya! Oktay Saral “Şarlatan” diyerek seslendiFatih Altaylı, Manifest şimdi de Hasan Can Kaya! Oktay Saral “Şarlatan” diyerek seslendi

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.