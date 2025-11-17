Çarpıntı, Teşkilat, Sahtekarlar ne kadar izlendi? Reyting sonuçları şaşırttı

Dün akşam televizyon izleyicileri arasında en çok dikkat çeken programlar, reyting sıralamalarında belirgin bir şekilde kendini gösterdi. TRT 1'in popüler dizisi "Teskilat", izleyicilerin büyük ilgisiyle ilk sırada yer aldı. Dizi, milli ve uluslararası bir hikaye kurgusuyla dikkat çekiyor. İzleyenleri soluksuz ekran başına kilitledi.

İkinci sırada NOW kanalında yayımlanan "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" bulunuyor. Program, güncel gelişmeleri aktarıyor. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Üçüncü sırayı "Teşkilat"ın özet bölümü aldı. Bu, dizinin hayranları için önemli bir fırsat sundu. Birçok izleyici, ana hikayeyi daha iyi anlamak için özet bölümünü tercih etti.

Dördüncü sırada "Sahtekarlar" dizisi yer aldı. NOW kanalında yayımlandı. Komedi unsurları ve eğlenceli senaryosuyla izleyicilere keyifli anlar sundu.

TV8 ekranlarındaki "MasterChef Türkiye", beşinci sırada kendine yer buldu. Yetenekli şeflerin kıyasıya yarıştığı bu program, yemek tarifleriyle gündeme geldi. Drama dolu anlarıyla da dikkat çekti.

"Çarpıntı" adlı komedi yapımı, STAR TV'de altıncı sırayı aldı. İzleyicilere eğlenceli bir akşam sunarak sıralamadaki yerini korudu.

Show TV'deki "Show Ana Haber", günün gelişmelerini aktaran içerikleriyle dikkat çekti. Böylece yedinci sırada kendine yer buldu.

Kanal D’nin "Kanal D Ana Haber" programı sekizinci sırada oldu. İzleyicilerin ilgisini çeken bilgiler sundu. Güncel haber türündeki bu program, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Gecenin sonunda, NOW kanalındaki "Sahtekarlar (Özet)" dokuzuncu sırada yer aldı. "Güller ve Günahlar (TKR)" ise Kanal D’de ekrana gelerek onuncu sırayı aldı. Dizi, dram unsurlarıyla izleyicilere düşündürücü ve duygusal anlar yaşattı.

Bu reyting sonuçları, çeşitli kanallardaki içeriklerin izleyici üzerindeki etkisini gösteriyor. Televizyon dünyasındaki rekabetin yüksekliğini ortaya koyuyor. İzleyici tercihlerini de yansıtmakta.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 20:58:10 24:01:20 2 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:51 3 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:48 20:58:10 4 SAHTEKARLAR NOW 20:55:03 23:54:34 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:49:27 24:19:40 6 CARPINTI STAR TV 21:00:09 24:16:57 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:24 19:59:55 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:33 20:00:02 9 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:01 20:54:58 10 GULLER VE GUNAHLAR (TKR) KANAL D 20:00:51 23:15:33

Kaynak: TİAK