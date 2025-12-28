'Çayır Biçiyom Çayır' çaldı; Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın kendinden geçti

Milli futbolcu Samet Akaydın, özel hayatıyla gündeme geldi. 31 yaşındaki başarılı savunmacı, uzun süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Hazal Çağlar ile evlendi. Ünlü çiftin düğünü spor ve magazin dünyasında büyük ilgi uyandırırken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün damadın damadı olurken düğünde eğlenceli anlar da dikkat çekti. Gecede gelin ve damat pistten hiç inmezken onlara arkadaşları da eşlik etti.

Geceye asıl damgasını vuran an Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın’ın birlikte "Çayır biçiyom çayır" şarkısında göbek attıkları anlar damga vurdu.

Sosyal medyada "Muhteşem ortam", "Barış'ın mutluluğu yakıyor gerçekten", "Bu şarkıyı Barış istek yapmıştır", "On numara düğün" yorumları da yapıldı.