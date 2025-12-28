MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti

Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini; Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı. Güzel oyuncunun gelinliği de sosyal medyada gündem oldu.

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat vererek adından söz ettiren Hazal Çağlar; Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın ile evlendi.

ÜNLÜ FUTBOLCU VE OYUNCULAR AKIN ETTİ

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti G1

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlenen görkemli düğüne sanat, futbol ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti G2

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin'ı futbolcu dostları yalnız bırakmadı.

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti G3

Düğünde Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün nikah şahidi oldu.

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti G4

Ayrıca Bülent Şakrak, Aslıhan Kapanşahin, Kerem Aktürkoğlu, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya ve Burak Can düğüne renk katan isimler arasındaydı. Hazal Çağlar’ın nikah şahitliğini diziden arkadaşlarından Burak Can ile Nazlı Pınar Kaya yaptı.

Samet Akaydin ve Hazal Çağlar evlendi! Düğüne ünlü futbolcular akın etti G5

Güzel oyuncunun gelinliği de dikkat çekti. Çağlar straplez bir seçim yaptı. Modern bir şıklık sunan tasarım klasik ama risksiz bir tercih olarak değerlendirildi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hazal çağlar samet akaydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.