Cedi Osman bir yanda Ebru Şahin bir yanda ağladı! Öperek teselli etti

12 Dev Adam sahada muhteşem bir performans sergileyerek tarih yazdı. A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Son saniyeye kadar pes etmeyen 12 Dev Adam'ın yıldızları maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Bu isimlerden biri de maç boyunca performansıyla adından söz ettiren Cedi Osman'dı.

Cedi Osman'ı sahada eşi Ebru Şahin de yalnız bırakmadı. Maç sonu gözyaşlarını tutamayan çift kameralara da yansıdı.

Ebru Şahin kendisi gibi ağlayan eşine sarılarak onu teselli etti. O anlar kameralara da yansıdı.

Sosyal medyada ise o anları görenler "Kıyamam size" yorumlarında bulundu.