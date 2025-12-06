MAGAZİN

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi! Aracının son halini gösterdi

Şimdilerde Rüya Gibi dizisinde 'Tarık' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu; sağlık durumunun iyi olduğunu, kazada kimsenin yara almadığını söyledi.

Öznur Yaslı İkier

Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve şimdilerde de Rüya Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nalçakan, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı bizzat kendi ağzından aktardı.

Trafik kazasına ait görüntüleri paylaşan oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti."

Celil Nalçakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda.

Celil Nalçakan
