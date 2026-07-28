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Havaalanında görüntülenen kadın gerçekten Jeff Bezos'un kızı mı?

Havaalanında sırayı geçerek güvenlik noktasına ilerleyen genç kadın sosyal medyada gündem oldu. "Jeff Bezos'un kızı" iddiasıyla milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından gerçek ortaya çıktı.

Havaalanında görüntülenen kadın gerçekten Jeff Bezos'un kızı mı?

MYNET DETAY-Sosyal medyada hızla yayılan videolarda havaalanında görüntülenen bir kadının, Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'un kızı olduğu iddia edildi. Paylaşımlarda görüntülerin "milyarder ayrıcalığını" yansıttığı öne sürülse de, videodaki kişinin Bezos'un kızı olduğuna dair kamuoyuna açık herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Çeşitli kaynaklara göre Jeff Bezos, çocuklarını bilinçli olarak kamuoyundan uzak tuttu. Bezos'un kızının kimliği bugüne kadar hiç açıklanmadı.

İddia, X platformunda paylaşılan ve "Milyarder ayrıcalığı (Jeff Bezos'un kızı)" notunu taşıyan bir videonun ardından gündem oldu.

Videoda genç bir kadın, havaalanı terminalinde güvenlik kontrol noktasına doğru ilerliyor. Kontrol alanına yaklaştığında, sırada bekleyen bazı yolcuları geçerek öne doğru ilerlediği görülüyor. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının, kadına ayrıcalıklı davranıldığı yönünde yorumlar yapmasına neden oldu.

Havaalanında görüntülenen kadın gerçekten Jeff Bezos un kızı mı? 1

ÇOCUKLARINI GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

Ancak videoda kadının kimliğini doğrulayacak herhangi bir bilgi yer almıyor.

Viral paylaşımlardan birine eklenen Community Notes (Topluluk Notları) bölümünde de, görüntülerdeki kadının Jeff Bezos'un kızı olduğuna dair herhangi bir doğrulama bulunmadığı ve mevcut videodan böyle bir sonuca varılamayacağı belirtildi.

Havaalanında görüntülenen kadın gerçekten Jeff Bezos un kızı mı? 2

People Magazine'e göre Jeff Bezos bugüne kadar çocuklarından yalnızca birinin adını kamuoyuyla paylaştı. En büyük oğlu Preston, 2000 yılında dünyaya geldi. Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott ile üç oğlu ve Çin'den evlat edindikleri bir kızları bulunuyor. Dünyanın en zengin isimlerinden biri olmasına rağmen Bezos, çocuklarını her zaman medyanın ilgi odağından uzak tutmayı tercih etti.

Havaalanında görüntülenen kadın gerçekten Jeff Bezos un kızı mı? 3

Bezos işini büyütmeye odaklanırken çocukların bakımını büyük ölçüde Scott üstlendi. Çift 2019 yılında boşanmış olsa da aile, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos
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