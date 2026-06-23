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Çekimler yine ertelendi: Burak Özçivit'a başrol aranıyor

Uğur Güneş'in son anda ayrıldığı ve yerine Burak Özçivit'in geldiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri ertelendi. Burak Özçivit'e henüz partner bulunamazken kadroya bir isim daha eklendi.

Çekimler yine ertelendi: Burak Özçivit'a başrol aranıyor

Güneşin Doğduğu Yer dizisi başlamadan adından söz ettiriyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı TimsBi'nin atv için çekeceği yeni Adana dizisi “Güneşin Doğduğu Yer”in çekimleri bir kez daha ertelendi.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrol krizi yaşanmıştı. Başrol oyuncusu Uğur Güneş son anda kadrodan ayrılmıştı ve yerine de Burak Özçivit getirilmişti.

Çekimler yine ertelendi: Burak Özçivit a başrol aranıyor 1

Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakterine hayat vereceği dizinin temmuz başında sete çıkması planlanıyor. Şu günlerde Burak Özçivit'in partneri Tina için oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Sibel Taşçıoğlu'nun Çukurova’nın önde gelen ailelerinden Kozan’ların hanımağası “Celadet” rolüne hayat vereceği “Güneşin Doğduğu Yer”in kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Çekimler yine ertelendi: Burak Özçivit a başrol aranıyor 2

Merakla beklenen dizide “Celadet’in kızı Munise'ye Nazlıcan Demir hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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