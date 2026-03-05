MAGAZİN

Celal Karatüre için bu kez kuyruk oluştu: “Haremlik selamlık yapın! Herkesle resim çekilecek”

Öznur Yaslı İkier

Celal Karatüre’ye ilgi giderek büyüdü. Karatüre’nin ortaya çıkan son görüntülerinde ünlü isimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ilahi videolarıyla adını duyuran Celal Karatüre, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Son dönemde özellikle TikTok ve Instagram’da paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Karatüre’nin bulunduğu yerde bu kez farklı bir görüntü ortaya çıktı.

Paylaşılan son videoda, Karatüre’nin yanına gelen çok sayıda kişinin onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla Karatüre ile hatıra fotoğrafı çekmek için adeta kuyruk oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

“HAREMLİK SELAMLIK YAPABİLİR MİYİZ? HERKESLE RESİM ÇEKİLECEK”

Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken bazı kullanıcılar Karatüre’nin tavırlarını samimi bulduğu görülürken çok sayıda kullanıcı da görüntülere tepki gösterdi.

Görüntülerde yer alan sarıklı cübbeli bir kişinin ise Karatüre ile fotoğraf çektirmek isteyenlere “dinimize göre bir haremlik selamlık yapabilir miyiz? Bayanlar bir tarafa erkekler bir tarafa lütfen. Herkesle resim çekilecek, herkesle…” dediği görüldü.

Anahtar Kelimeler:
ilahi Celal Karatüre
