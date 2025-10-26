MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Celal Şengör aylık 200 bin lira kira ödediği villadan çıkmak istemedi! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Deprem konusundaki yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Celal Şengör, kirada oturduğu villanın sahibi Garen Ç. ile mahkemelik oldu. Celal Şengör'ün İstanbul'un göbeğinde oturduğu villanın kirası ise gündem oldu.

Celal Şengör aylık 200 bin lira kira ödediği villadan çıkmak istemedi! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Yer bilimci Celal Şengör yaşadığı villa yüzünden mahkemelik oldu. Celal Şengör, Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve 4 yıldır ikamet ettiği lüks villa yüzünden ev sahibiyle anlaşamayınca konu yargıya taşındı.

Şengör'ün kaldığı villa yaklaşık 1.5 yıl önce çeşitli sebeplerden ötürü satıldı. O süre zarfında Şengör, aylık 200 bin lira kira bedeliyle oturmaya devam etti. Ancak villanın yeni sahibi Garen Ç., evde kendisi oturmak istedi. Sabah'ın haberine göre; Bu talebini Şengör ile paylaştığında ise olumsuz bir yanıtla karşılaştı.

Celal Şengör aylık 200 bin lira kira ödediği villadan çıkmak istemedi! Ev sahibiyle mahkemelik oldu 1

Şengör'ün evden çıkmaması ve tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine Garen Ç. mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Celal Ş. için tahliye davası açtı. Mülkün yeni sahibi Garen Ç. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, evi yaklaşık 1.5 yıl önce aldığını ve evde kendisi oturmak istediğini belirtti.

Celal Şengör aylık 200 bin lira kira ödediği villadan çıkmak istemedi! Ev sahibiyle mahkemelik oldu 2

SATIN ALDIĞI VİLLADA OTURAMIYOR

Kalabalık bir aileye sahip olduğunu, villayı da bu nedenle aldığını, şu anda villanın konumuna yakın başka bir yerde ikamet etmek zorunda kaldığını söyleyen Garen Ç., kendisine ait bir mülk var iken başka bir eve kira ödemek istemediğini ifade etti.

Şengör'ün ise evin tahliyesine yanaşmadığını, hakkını hukuki olarak arayacağını da sözlerine ekledi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ev sahibinin dava dilekçesi kabul gördü. Celal Şengör'ün mahkemeye sunacağı dilekçenin ardından dava önümüzdeki günlerde görülecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan iddia! Yaşı yeniden gündeme geldiKorkutan iddia! Yaşı yeniden gündeme geldi
Bu veda herkesi üzdü! Şefler gözyaşlarını tutamadıBu veda herkesi üzdü! Şefler gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.