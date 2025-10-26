Celal Şengör aylık 200 bin lira kira ödediği villadan çıkmak istemedi! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Yer bilimci Celal Şengör yaşadığı villa yüzünden mahkemelik oldu. Celal Şengör, Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve 4 yıldır ikamet ettiği lüks villa yüzünden ev sahibiyle anlaşamayınca konu yargıya taşındı.

Şengör'ün kaldığı villa yaklaşık 1.5 yıl önce çeşitli sebeplerden ötürü satıldı. O süre zarfında Şengör, aylık 200 bin lira kira bedeliyle oturmaya devam etti. Ancak villanın yeni sahibi Garen Ç., evde kendisi oturmak istedi. Sabah'ın haberine göre; Bu talebini Şengör ile paylaştığında ise olumsuz bir yanıtla karşılaştı.

Şengör'ün evden çıkmaması ve tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine Garen Ç. mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Celal Ş. için tahliye davası açtı. Mülkün yeni sahibi Garen Ç. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, evi yaklaşık 1.5 yıl önce aldığını ve evde kendisi oturmak istediğini belirtti.

SATIN ALDIĞI VİLLADA OTURAMIYOR

Kalabalık bir aileye sahip olduğunu, villayı da bu nedenle aldığını, şu anda villanın konumuna yakın başka bir yerde ikamet etmek zorunda kaldığını söyleyen Garen Ç., kendisine ait bir mülk var iken başka bir eve kira ödemek istemediğini ifade etti.

Şengör'ün ise evin tahliyesine yanaşmadığını, hakkını hukuki olarak arayacağını da sözlerine ekledi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ev sahibinin dava dilekçesi kabul gördü. Celal Şengör'ün mahkemeye sunacağı dilekçenin ardından dava önümüzdeki günlerde görülecek.