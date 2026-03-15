Çelik bakkal borçlarını kapatıyor! "5 bin, 30 bin, 65 bin TL" diyerek sıraladı

Şarkıcı Çelik başta deprem bölgeleri olmak üzere şehir şehir bakkalları dolaşarak veresiye defterlerini topluyor. Herkesten takdir toplayan Çelik kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi.

Şarkıcı Çelik Erişçi bir süredir gittiği illerdeki bakkalların ve eczanelerin veresiye defterlerini toplayarak borçları kapatıyor. Başta Hatay, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerini dolaşan Çelik bu hareketiyle takdir topluyor.

"Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum" diyerek eleştirilere yanıt veren Çelik "...bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur" demişti.

Çelik şehir şehir gezmeye devam ederken bir kişiden "Abi ortalama ne kadar tutuyor bir defter? Ben de yapayım diyorum 1-2 tane kendimce" sorusu geldi.

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

Şarkıcı Çelik bu soruya şu yanıtı vererek dikkat çekti:

"5.000 de var 10.000 de var 65.000 de var ortalama 30.000, 40.000. Dün Samsun Canik ödemesi 30.000 idi. Normali 37.000 TL idi. Bakkal olan hanımefendi indirim yaptı.

Burada da iki nokta var: Bakkallardan Allah razı olsun özellikle deprem bölgesinde kimseyi geri çevirmiyorlar ancak borçlu olanlar da şartlardan dolayı uzun süre borçlarını ödeyemiyorlar ama buna rağmen bankalar kimseyi geri çevirmemiş indirim yapma sebepleri bu. Artık alınmaz olarak düşündükleri bir bütçeyi alarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok kolay bir durum değil, hele deprem bölgesindeki durum hiç kolay değil. Benim elimden gelen bu gücüm buna yetiyor kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Sorunuz vasıtasıyla genel bir cevap vermek istedim."

