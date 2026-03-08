Çelik Hatay'da veresiye defterlerini topluyor! "Neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?"

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Sanatçı ayrıca bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi.

O anlara dair paylaşımlar yapan Çelik'e eleştiriler de geldi. Çelik bir açıklama yaparak "Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum. Peki sizce ben bunları neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?" dedi ve şunları yazdı:

"KALPTEKİ NİYET TERTEMİZ OLDUKTAN SONRA..."

"Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker.

Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra... birtakım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum.

Kur’an okumamış, kulaktan duyma bilgilerle ahkam kesen/çok bilen/ boş konuşan / oturduğu yerden poposunu kaldırmaktan ve başkaları için herhangi bir şey yapmaktan aciz kişileri değerlendirmeye almıyorum."