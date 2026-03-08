MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çelik Hatay'da veresiye defterlerini topluyor! "Neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?"

Ünlü şarkıcı Çelik, Hatay'a giderek bakkal ve marketleri ziyaret etti. Sanatçı vatandaşların veresiye borçlarını tek tek kapattı. Çelik'e 'göstere göstere hayır yapması' eleştirilince bir açıklama yaptı.

Çelik Hatay'da veresiye defterlerini topluyor! "Neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?"

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Sanatçı ayrıca bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi.

O anlara dair paylaşımlar yapan Çelik'e eleştiriler de geldi. Çelik bir açıklama yaparak "Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum. Peki sizce ben bunları neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?" dedi ve şunları yazdı:

Çelik Hatay da veresiye defterlerini topluyor! "Neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?" 1

"KALPTEKİ NİYET TERTEMİZ OLDUKTAN SONRA..."

"Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker.

Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra... birtakım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum.

Çelik Hatay da veresiye defterlerini topluyor! "Neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?" 2

Kur’an okumamış, kulaktan duyma bilgilerle ahkam kesen/çok bilen/ boş konuşan / oturduğu yerden poposunu kaldırmaktan ve başkaları için herhangi bir şey yapmaktan aciz kişileri değerlendirmeye almıyorum."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirttiCelal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti
Merak uyandıran yarışma nerede yayınlanacak?Merak uyandıran yarışma nerede yayınlanacak?
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.