MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Adrian'ın uyuşturucu test sonucu çıktı!

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian'ın yasaklı madde test sonucu belli oldu. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Şarkıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O meselelerden çok çok uzağım" diyerek ülkeye döneceğini söylemişti.Türkiye'ye döndükten hemen sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEST SONUCUNU AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yasaklı madde test sonucunu açıkladı.

Adrian, Instagram'dan yayımladığı mesajında; ''Tüm dinleyenlerime, sevenlerime ve kamuoyunun bilgisine sunarım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gerçeğe olan inancımla tüm yasal prosedürlere eşlik ettim. Vücudumdan alınan örnekler üzerinde yapılan detaylı testler sonucunda, hiçbir örnekte uyuşturucu ya da benzeri bir madde tespit edilmediği ve testlerin temiz (negatif) çıktığı tarafıma bildirilmiştir. Bana ve sürecin başında söylediklerime güvenen ve inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığım için çok mutluyum. Görevlerini büyük bir titizlikle yürüten emniyet ve adliye görevlilerine, gerçeğin ortaya çıkması için gösterdikleri yaklaşım ve nezaketleri için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mika Raun tahliye edildi! Video çekip yayınladıMika Raun tahliye edildi! Video çekip yayınladı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildiUyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.