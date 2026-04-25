Cem Adrian'ın uyuşturucu test sonucu çıktı!

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Şarkıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O meselelerden çok çok uzağım" diyerek ülkeye döneceğini söylemişti.Türkiye'ye döndükten hemen sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEST SONUCUNU AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yasaklı madde test sonucunu açıkladı.

Adrian, Instagram'dan yayımladığı mesajında; ''Tüm dinleyenlerime, sevenlerime ve kamuoyunun bilgisine sunarım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gerçeğe olan inancımla tüm yasal prosedürlere eşlik ettim. Vücudumdan alınan örnekler üzerinde yapılan detaylı testler sonucunda, hiçbir örnekte uyuşturucu ya da benzeri bir madde tespit edilmediği ve testlerin temiz (negatif) çıktığı tarafıma bildirilmiştir. Bana ve sürecin başında söylediklerime güvenen ve inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığım için çok mutluyum. Görevlerini büyük bir titizlikle yürüten emniyet ve adliye görevlilerine, gerçeğin ortaya çıkması için gösterdikleri yaklaşım ve nezaketleri için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla'' ifadelerini kullandı.