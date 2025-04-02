Cem Küçük "Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat ifadeye çağrılacak" dedi! Oğuzhan Uğur isyan etti

"2 Nisan'da tüketimden gelen hakkımızı kullanıyoruz" çağrısıyla yapılan boykot paylaşımları gündemde. “Boykot” çağrısı yağan şahıslar hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan ise re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma haberinin ardından ise TGRT Haber'de açıklamalar yapan Cem Küçük, bazı ünlü isimlerin ifadeye çağrılacağını iddia etti.

"Boykot çağrısıyla ilgili ifadeye çağrılacakları söyleyeyim. Milleti ayrıştıranlar 'Halkı kin ve nefretten' ifadeye çağrılacak." diyen Cem Küçük "Bir Zamanlar İstanbul oyuncusu Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine çağrılacak isimler arasında" dedi.

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Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cem Küçük'ün sözlerinden sonra Oğuzhan Uğur ise Instagram hesabından isyan etti.

Oğuzhan Uğur paylaşımında "Bu beyefendinin kimin ifadeye çağrılacağını önceden biliyor olması yasal mı? Bilmediğim için soruyorum" diyerek dikkat çekti.