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Cem TV kapanıyor! "En ufak bir destek görmedik"

Cem TV Yayın Koordinatörü Erol Işık kapanma kararı aldıklarını duyurdu. Cem TV'nin kapanma sebebi merak edildi.

Cem TV kapanıyor! "En ufak bir destek görmedik"

2023'te yayınlarına ara veren ve 11 Mart 2026'da yeniden izleyiciyle buluşan CEM TV'den üzen haber geldi.

Cem TV Yayın Koordinatörü Erol Işık, yayınların kısa süre içerisinde sonlandırılacağını açıkladı. Işık, bu süreçte bekledikleri desteği göremediklerini belirtirken kanala engel olmaya çalışanların da bulunduğunu iddia etti.

Erol Işık paylaşımında şunları söyledi:

Cem TV kapanıyor! "En ufak bir destek görmedik" 1

"Son yazımda Cem TV’nin yayıncılık dışında nelerle mücadele ederek yayın hayatını sürdürmeye çalıştığını, kimlerin engel olmaya çalıştığını, engel olmak için neler yaptığını anlatmıştım. 11 Mart’ta yayın hayatına başlayıp yaklaşık 6,5 aydır büyük mücadelelerle sürdürdüğümüz yayınlarımızı çok yakında sona erdirmeye karar verdik.

Cem TV kapanıyor! "En ufak bir destek görmedik" 2

Koskoca Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla kurduğumuz ve yayınlarımızı sürdürdüğümüz halde o koskoca topluluktan en ufak bir destek görmedik. Destek görmediğimiz gibi köstek de olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu. Bu kötü niyetli şuursuzlara karşı neredeyse üçüncü dünya savaşındaymışız gibi savaştık. Bu savaş bize elbette çok zarar verdi."

Işık devamında ise "Cem TV, biz yeniden yayına başlayana kadar ARTIK YOK! Şimdi KINA YAKIN!" dedi.

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