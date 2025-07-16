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Cem Yiğit Üzümoğlu için istenen ceza belli oldu! Mesajları ortaya çıktı: 'Teşkilat setini basalım'

Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı yaptığı için gözaltına alınmıştı. Oyuncu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Üzümoğlu ile birlikte 20 kişinin 7 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. İddianamede Teşkilat dizisine dair oyuncunun mesajları da yer aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu için istenen ceza belli oldu! Mesajları ortaya çıktı: 'Teşkilat setini basalım'
Kubra Akalın

Sosyal medyada paylaşılan boykot çağrıları nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu 21 kişinin 7 yıl 6 aya kada hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede şüphelilerin, "sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğratılması amacıyla hareket ettikleri" savunuldu.

"TEŞKİLAT SETİNİ BASALIM?"

Ayrıca Üzümoğlu'nun cep telefonunda yapılan incelemede TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaştığı mesajlara yer verildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu için istenen ceza belli oldu! Mesajları ortaya çıktı: Teşkilat setini basalım 1

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu ‘Oyuncular sendikası' isimli mesajlaşma grubunda "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', ‘Set durduralım', ‘Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için' şeklinde mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı.

Ayrıca mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı, bu doğrultuda şüpheli Üzümoğlu'nun ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği belirtildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu için istenen ceza belli oldu! Mesajları ortaya çıktı: Teşkilat setini basalım 2

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Hazırlanan iddianamede dosyada şüpheli olarak yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme ve basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamalarıyla toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Cem Yiğit Üzümoğlu
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