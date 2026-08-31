MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı! Ozan Güven dansözle göbek attı

İçerik devam ediyor

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları İlker Ayrık'ın çiftliğinde nişan yaptı. Ünlü oyuncuların da katıldığı nişanda Ozan Güven'in dansözle dans ettiği anlar dikkat çekti.

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh nişanlandı. Nişana aile ve yakın dostlar katılırken Çoruh'un Arka Sokaklar'daki rol arkadaşları da arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı! Ozan Güven dansözle göbek attı 1
Nişanda en dikkat çeken isimlerden biri de Ozan Güven oldu. Çoruh'un tiyatrosunda oyunu olan Ozan Güven de nişanda boy gösterdi. Ozan Güven ve Şevket Çoruh gecenin ilerleyen saatlerinde dansözle birlikte göbek attı.

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı! Ozan Güven dansözle göbek attı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 dönümlük araziye kendi çiftliğini kurdu! Doğa ile iç iç bir yaşam... 17 dönümlük araziye kendi çiftliğini kurdu! Doğa ile iç iç bir yaşam...

Gülenay Çoruh’un nişan töreni, oyuncu İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde gerçekleştirildi.

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı! Ozan Güven dansözle göbek attı 3

DOST KALDILAR

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu, 1993 yılında evlendi. Çiftin kızları Gülenay Çoruh, 1997 yılında dünyaya geldi. Oyuncu çift, 2004 yılında yollarını ayırdı. Buna rağmen kızları Gülenay’ın nişan töreninde bir araya gelen Çoruh ve Karacaoğlu, kızlarının bu özel gününde mutluluğunu paylaştı.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Final sahnesi çekildi! Öpüşme anına yorum yağdıFinal sahnesi çekildi! Öpüşme anına yorum yağdı
Her detayı konuşuldu! "Hemen yayınlansın"Her detayı konuşuldu! "Hemen yayınlansın"

Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven Şevket Çoruh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.