Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı! Ozan Güven dansözle göbek attı

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh nişanlandı. Nişana aile ve yakın dostlar katılırken Çoruh'un Arka Sokaklar'daki rol arkadaşları da arkadaşlarını yalnız bırakmadı.



Nişanda en dikkat çeken isimlerden biri de Ozan Güven oldu. Çoruh'un tiyatrosunda oyunu olan Ozan Güven de nişanda boy gösterdi. Ozan Güven ve Şevket Çoruh gecenin ilerleyen saatlerinde dansözle birlikte göbek attı.

Gülenay Çoruh’un nişan töreni, oyuncu İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde gerçekleştirildi.

DOST KALDILAR

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu, 1993 yılında evlendi. Çiftin kızları Gülenay Çoruh, 1997 yılında dünyaya geldi. Oyuncu çift, 2004 yılında yollarını ayırdı. Buna rağmen kızları Gülenay’ın nişan töreninde bir araya gelen Çoruh ve Karacaoğlu, kızlarının bu özel gününde mutluluğunu paylaştı.